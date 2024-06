La Porsche Taycan est-elle toujours une sportive électrique hors du commun ?

EN BREF Break électrique sportif Nouvelle batterie À partir de 117 450 €

Quatre ans et presque autant de déclinaisons de carrosseries plus tard (berline, Sport Turismo et Cross Turismo), la Porsche Taycan a su convaincre les clients comme en témoignent les 150 000 exemplaires vendus dans le monde, à un rythme qui s'établit désormais à 40 000 unités par an. Par mal pour une berline électrique dont le prix moyen est de 110 000 € environ

À moins de mettre les deux versions côte à côte, bien malin qui pourra différencier les deux générations de Porsche Taycan tant le design évolue par petites touches, avec un effort tout particulier pour encore améliorer l'aérodynamisme.

À l'avant, le nouveau bouclier se veut plus distinctif entre les versions standards et Turbo. Et outre les prises d'air plus marquées, ce sont surtout les blocs optiques Matrix LED de série, qui distinguent le plus cette phase 2. Plus plats et plus fins, ils adoptent désormais la fameuse signature lumineuse à quatre points de jour comme de nuit. En option les feux HD Matrix LED sont dotés de 32 000 pixels pour former des zones obscurcies encore plus fines alors que le véhicule circule en pleins phares. Et ce n'est pas tout, alors que leur portée est désormais étendue à 600 m, les feux Matrix LED sont en mesure d'afficher des informations lumineuses sur la route. Par exemple pour indiquer le gabarit de la Porsche Taycan en cas de rétrécissement de chaussée par exemple.

Sur les flancs, les deux trappes de recharge motorisées sont désormais proposées de série avec, on le rappelle, un port de charge en courant alternatif sur le côté gauche, et un port de charge en courant alternatif et continu sur le côté droit. De nouvelles jantes sont disponibles dont le design ne fera pas forcément l'unanimité. Une chose est sûre, Porsche a là encore travaillé l'aérodynamique en soufflerie. Couplées aux pneus à faible résistance, les nouvelles jantes permettent d'envisager jusqu'à 40 km d'autonomie en plus. Entre style et fonction, il faudra choisir.

Enfin, le pare-chocs arrière a lui aussi été redessiné tandis que le lettrage Porsche peut désormais être éclairé en option.

Toujours autant d'écrans à l'intérieur

À bord en revanche, c'est du pareil au même avec toujours la profusion d'écrans en fonction des options choisies. On retrouve ainsi la belle dalle incurvée de 16,8 pouces, qui est associée à celle de 10,9 pouces dédiée à l'infodivertissement, qui paraît désormais un peu petite alors que la tendance actuelle est aux grandes diagonales. Quoi qu’il en soit son intégration est irréprochable pour conserver le style Porsche.

Un troisième écran est proposé de série en haut de la console centrale afin de piloter la climatisation avec des commandes haptiques. Le passager avant pourra lui aussi dispose de son écran d'infodivertissement, que le conducteur ne pourra pas voir en raison du filtre de confidentialité. Ce dernier réduit très fortement les angles de vision, à tel point qu'il impose au passager d'être assis bien dans l'axe, voire même à pousser la luminosité à fond. Cela ne vous suffit pas ? Il est encore possible d'ajouter un petit écran dédié aux places arrière pour commander la climatisation. Mais contrairement à ce que propose Tesla sur ses Model S et Model 3, il n'est pas possible de l'utiliser pour regarder des films ou jouer à des jeux vidéo.

Pas de changement non plus au niveau de l'habitabilité avec toujours quatre places, dont deux seulement à l'arrière, avec toujours ce tunnel central anachronique. De plus, avec sa chute de pavillon prononcée, la Porsche Taycan berline offre une garde au toit limitée pour les passagers arrière de plus de 1,80 m.

Ces derniers seront d'ailleurs mieux lotis dans la Porsche Taycan Sport Turismo ou Cross Turismo, qui proposent en outre un hayon et un coffre plus généreux avec 405 litres. Dans tous les cas, toutes les versions disposent aussi d'un Frunk de 80 litres à l'avant.

C'est donc "sous le capot" que se cachent les améliorations apportées à la nouvelle Porsche Taycan. Et elles sont nombreuses pour offrir un gain significatif tant en termes de puissance que d'autonomie.