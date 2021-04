Des batteries spéciales "Porsche" au sein du groupe Volkswagen ?

Porsche a annoncé cette semaine par communiqué sa volonté de nouer de nouveaux partenariats avec des spécialistes de la batterie au lithium pour développer des batteries spécifiques hautes performances, différentes de celles utilisées par la quasi totalité de l'industrie automobile.

Le patron de la recherche et du développement de Porsche, Michael Steiner, a confié à nos confrères d'Automotive News que les fournisseurs actuels de batteries étaient plutôt concentrés sur des objectifs de réduction des coûts et de production de masse, délaissant les besoins spécifiques de marques telles que Porsche, qui recherchent des batteries plus performantes, et forcément plus chères.

Porsche chercherait à développer ces batteries dans un premier temps pour ses véhicules de compétition avant de les décliner sur des modèles de série très performants par la suite. Mais il va falloir trouver un partenaire capable de produire ces batteries, qui ne serait pas trop occupé à fournir des clients plus grand public.

Une première piste pourrait être le fabricant allemand Custom Cells, qui est partenaire de nombreuses sociétés allemandes spécialisées pour produire, à petite échelle, des batteries hautes performances. Mais il faut aussi rappeler que Porsche est également au capital de Rimac, lequel pourrait apporter son expertise en matière d'électrombilité.