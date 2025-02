Des changements en profondeur pour le nouveau SUV Toyota Rav4 !

À Detroit, aux États-Unis, la nouvelle génération du SUV Toyota Rav4 effectue des essais routiers. Intégralement recouvert d’un beau camouflage, il dissimule son nouveau style. Car le Toyota Rav4 va changer profondément en affichant une allure plus « robuste » avec des lignes moins arrondies, une calandre massive, une poupe plus verticale et des passages de roues qui restent bien carrés.

Au passage, le Toyota Rav4 va également grandir de quelques centimètres et devrait afficher 4,70 m de long. Cela lui permettra d’accueillir encore plus confortablement ses passagers grâce à un hayon plus vertical de voir sa capacité de chargement progresser. Si ce prototype a été vu avec un SUV Tesla Model Y, le Rav4 ne cédera pas à la tentation du tout électrique et conservera des motorisations hybrides.

Une version baroudeuse pourrait être envisagée

Au dernier SEMA (Specialty Equipment Market Association) de Las Vegas, le constructeur Toyota a présenté plusieurs concept-cars dont un Toyota Rav-X, préfigurant une future version tout-terrain du Rav4 inspirée des modèles qui participent au Paris-Dakar (victoire d’un Toyota Hilux en 2025). Mais ce concept-car ne préfigure en rien le nouveau Toyota Rav4 puisqu’il est basé sur l’actuelle cinquième génération du Toyota Rav4. En revanche, ce concept-car annonce une future version baroudeuse qui pourrait être disponible avec la nouvelle génération du Rav4.

Hybridation en force et améliorée

Pour les autres versions de cette nouvelle et sixième génération de Rav4 qui arriveront sur les marchés japonais et américain vers la fin de 2025, elles seront plus civilisées et adopteront sans doute une évolution de la motorisation hybride rechargeable avec plus d’autonomie en électrique que les 75 km de la génération actuelle. Il devrait y avoir aussi une motorisation hybride autorechargeable dans le compartiment moteur de ce modèle qui devrait arriver en Europe en 2026 mais sans doute uniquement en hybride rechargeable en France. Actuellement, Toyota travaille sur de nouveaux moteurs essence 1.5 et 2.0 qui seront associés aux nouvelles générations des motorisations hybrides de Toyota, le Rav4 pourrait en bénéficier mais à partir de 2027.

Dans l’habitacle, sans doute moins de boutons

Si le style du Toyota Rav4 change, il y aura aussi du changement dans l’habitacle. Pour le moment l’intérieur des prototypes est trop camouflé pour en savoir plus, mais il faut s’attendre à l’arrivée de grands écrans pour l’instrumentation et l’infodivertissement. On peut aussi imaginer qu’il y aura une disparition totale ou partielle des commandes physiques, la plupart des commandes s’effectuant par l’intermédiaire de l’écran central ou par des commandes vocales.