Des clients Honda payés pour regarder la saga Fast & Furious

Le neuvième épisode de la série Fast and Furious sortira prochainement dans les salles sombres. L'occasion rêvée pour cette concession Honda de faire parler d'elle avec un défi pour le moins insolite.

Le revendeur situé dans la ville de Yonkers dans l'état de New York offre en effet 900 dollars (soit l'équivalent de 818 euros) à ses clients contre le visionnage complet des huit épisodes Fast and Furious déjà sortis. Les intéressés doivent également exprimer via une lettre de motivation leur amour pour l'automobile et la conduite, donner le nom de leur modèle favori et définir pourquoi ils sont les candidats idéaux pour ce challenge. Détail amusant : le concessionnaire fourni lors du défi des apéritifs ainsi que des boissons énergisantes pour tenir le coup.

Pour rappel, Fast and Furious 9 sera diffusé en France dans les cinémas à partir du 20 mai 2020. L'histoire de cet opus sera centrée sur Dom et son petit frère vengeur Jakob.