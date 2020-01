Des employés PSA évacués de Chine à cause du coronavirus

Les services municipaux de la ville de Wuhan et plus largement le gouvernement chinois mettent tout en œuvre pour endiguer l'épidémie de Coronavirus. Le groupe PSA ne prend pas le risque de contagion à la légère en prévoyant l'évacuation de la mégapole de 38 personnes. Ces dernières sont des employés de l'entité et leur famille.

PSA collabore étroitement avec les autorités chinoises et le consul général français pour mener à bien l'opération. Les personnes sont momentanément gardées en quarantaine dans la ville voisine de Changsha avant de pouvoir rentrer chez elles. D'après nos confrères de la publication internationale Automotive News Europe, Renault étudie pour sa part la mise en œuvre d'une stratégie similaire pour ses salariés et leurs proches.

Les constructeurs français investissent depuis de nombreuses années dans la ville de Wuhan. PSA dispose sur place de trois usines fonctionnant en partenariat avec l'entreprise locale Dongfeng Motors. D'autres structures sont exploitées par Renault et les équipementiers Faurecia et Valeo.