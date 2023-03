Des financiers pensent que le Tesla Cybertruck ne va pas beaucoup se vendre

Pour l’instant, le Tesla Cybertruck ressemble à un gros succès commercial. Depuis la présentation de ce pick-up électrique au design surréaliste en 2019, le constructeur américain aurait enregistré quelques 1,6 million de pré-réservations. Sa production doit enfin débuter l’été prochain à de faibles volumes, avant d’augmenter en cadence dès la fin de l’année 2023. Mais d’après les analystes financiers de Morgan Stanley, il n’atteindra jamais les volumes des Model 3 et autres Model Y, figurant désormais parmi les autos les plus vendues de la planète.

Ils estiment en effet que le design si particulier du Tesla Cybertruck lassera très vite lorsqu’on commencera à en voir souvent dans la rue : « le pick-up affiche un design emblématique et très audacieux. Mais dans le même temps, nous nous posons la question : combien de Cybertruck pourront être garés sur les parkings des écoles lors des réunions parents-enfants ou lors des sorties habituelles du week-end avant qu’il ne perde ce côté si singulier et hors du commun qui le caractérise actuellement ? ». Ils affirment à la fois que le Cybertruck devrait rester un véhicule d’image bénéfique pour Tesla et qu’il pourrait se limiter à une production annuelle aux environs des 50 000 unités. Loin des plus de 758 000 Model Y vendus rien qu’en 2022, donc.

Une estimation hasardeuse ?

Le raisonnement des analystes de Morgan Stanley paraît tout de même assez contradictoire : selon eux, il restera un véhicule de « passionnés » adeptes de son design extravagant mais ne se vendra pas beaucoup car son design lassera. La demande de la clientèle sur le Cybertruck reste en tout cas difficile à jauger puisque les pré-réservations posées n’engagent pas ceux qui les valident. A la fin 2019, certains analystes tablaient déjà sur une production inférieure à celle des Model S et X.