Des gens du voyage en Bugatti et en Koenigsegg à Manosque ? Evidemment, c’est faux

Il y a quelques semaines, une vidéo montrant une Ferrari prise sous la grêle dans un rassemblement de gens du voyage en Suisse faisait le tour d’Internet. Et depuis des décennies, cette thématique des gens du voyage collectionnant parfois les voitures de prestige s’impose aussi comme un thème faisant beaucoup réagir les internautes.

Au point que certains essaient parfois d’inventer n’importe quoi pour profiter de la crédulité des gens et les faire cliquer sur du contenu (souvent avec l’espoir de générer assez d’audience pour pouvoir produire des revenus). Il y a quelques jours, d’ailleurs, nous parlions de ce phénomène avec des pages Facebook racontant de fausses histoires sur des interpellations de gendarmes, illustrées par des images générées par intelligence artificielle.

Des gens du voyage en Bugatti, vraiment ?

Comme le découvraient les journalistes de 20 Minutes en 2025, une publication sur Tiktok affirmait à l’époque qu’un retraité avait dénoncé des gens du voyage aux policiers après avoir remarqué la présence d’une Ferrari dans leur campement près de Marseille. Cette publication était en réalité totalement fausse et conçue uniquement pour « faire des vues » en espérant générer des revenus financiers.

Et c’est manifestement la même chose pour cette publication de la page instagram « Delivauto France », diffusée à la fin du mois d’août. Elle fait état d’une « dénonciation faite auprès de l’URSAFF et de la gendarmerie à propos de gens du voyage installés à Manosque », possédant des voitures d’exception « de plus d’un million d’euros » saisies sur place par les forces de l’ordre. La publication est illustrée avec des vidéos montrant une Koenigsegg Jesko, une Bugatti Veyron, une Ferrari Enzo ou encore une Ferrari 599 GTO (dont certaines montées sur un semi-remorque). Des véhicules dont certains valent plusieurs millions d’euros (et même plus d’une dizaine de millions d’euros dans le cas de la Ferrari Enzo).

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Tout est faux

Non seulement la presse locale ne fait état d’aucune opération de ce genre dans la région auprès de la communauté du voyage, mais les images servant d’illustration n’ont rien à voir avec une telle histoire : certaines proviennent d’une édition du Festival of Speed de Goodwood, d’autres sont semble-t-il générées par intelligence artificielle et on trouve aussi une photo de véhicules confisqués à Teodoro Obiang Nguema Mbasogo à Paris en 2011.

Bref, nous sommes encore en présence d’un contenu totalement faux, créé par « Delivauto France » pour attirer l’attention sur son compte, qui se décrit sur sa page Facebook comme « Leader français N-1 de la reprise auto avec ou sans CT, en panne, moteur HS, accidentée en 1h sans vous déplacer ». Un genre de contenu évidemment de nature à jeter le discrédit sur cette société et faire naître de gros doutes quant à son sérieux.