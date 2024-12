Des grandes manœuvres japonaises et une expédition en terre inconnue

Nissan et Honda vont se dire oui

C'est plus qu'une rumeur de la presse japonaise : Nissan, en difficulté, et Honda en grande forme,retrouvez tous les détails de cette fusion devraient fusionner d'ici quelques mois. ce que l'un et l'autre ne démentent pas. Au programme de ce mariage, qui pourrait englober Mitsubishi, se préfigure le troisième constructeur mondial avec une production annuelle de près de 8 millions de voitures. De son côté, Renault qui voudrait vendre les parts qu'il détient toujours dans le capital de Nissan, voit ces noces d'un bon œil, puisque les actions du japonais ont grimpé en flèche depuis l'annonce du rapprochement. ce qui augure d'une belle plus-value pour le losange.

Retrouvez tous les détails de cette fusion annoncée

La nouvelle croisière Citroën

C'est un paradoxe des temps modernes. Présenter un voyage de 1 000 km en voiture comme une expédition peut évidemment paraître exotique. Sauf que la monture choisie par Cédric Pinatel, Stéphane Schlesinger et Adrien Reseta pour rallier Marseille en partant de Paris, via Montpellier, est la Citroën e-C3 avec sa batterie de 42 kWh et ses 320 km d'autonomie WLTP. Pourquoi pas ? Sauf que pour corser l'épreuve, les trois lascars vont emprunter exclusivement l'autoroute et, par temps froid, prévoient une autonomie de 130 km. Résultat des courses (à allure très modérée) sur Caradisiac très bientôt.

Retrouvez la présentation de ce rendez-vous en terre inconnue.

Nissan Ariya Nismo, l'autre Hyundai Ioniq 5N ?

Tous ceux qui, un jour, en ont pris le volant ont frétillé de joie. La Hyundai Ioniq 5N, version sportive du plus sage SUV coréen est la bonne surprise de l'électrique. La version Nismo du Nissan Ariya peut-elle prétendre se mesurer à elle. Pour Alexandre Bataille, qui l'a testé cette semaine, la réponse est non. Pourtant, le badge Nismo est jusqu'ici signe de sportivité. Mais le freinage comme le châssis ne sont pas, selon lui, à la hauteur de l'enjeu de ce type d’auto : le plaisir. Reste un tarif attractif pour un look sportif et un surplus d'équipements.

Retrouvez en détail la prise en main du Nissan Ariya Nismo.

Citroën n'a qu'un objectif : rivaliser avec Dacia

Thierry Koskas, le patron de Citroën tourne autour du pot. Tout comme son homologue Denis le Vot chez Dacia. Non, non et non, ils ne fabriquent pas des autos low-cost, mais des "voitures essentielles", nuance. Et les deux dirigeants de se concentrer sur la simplicité. Thierry Koskas s'emporte contre le prix des voitures qui augmente alors que le budget des clients ne bouge pas. Quant à Denis le Vot, il constate qu'en cinq ans, le prix des voitures généralistes a beaucoup évolué. Deux hommes rivaux, mais sur la même longueur d'onde.

Retrouvez les explications de Thierry Koskas