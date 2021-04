Des intérieurs plus épurés pour les futures Honda

La plupart des constructeurs japonais ont des tendances de design bien spécifiques à l'Asie, qui n'est pas toujours du goût des autres marchés mondiaux, et en particulier de l'Europe. Honda, qui n'est pas la marque la plus citée, aujourd'hui, pour ses intérieurs, arrive clairement à la fin d'un cycle avec les ambiances actuelles.

A Shanghai, le constructeur présente un concept de SUV électrique qui dévoile enfin son intérieur. Et il est véritablement plus épuré que ce que l'on rencontre aujourd'hui à bord des Honda disponibles sur le marché. La console centrale se retrouve dépourvue d'écran et intègre simplement les commandes de climatisation. L'écran tactile, lui, passe en format tablette, surplombant la planche de bord. Planche qui gagne en horizontalité et en lignes tendues. Une tendance qui semble d'ailleurs s'installer chez les constructeurs automobiles.

A première vue, cette simplicité de design semble parfaitement s'accorder avec l'ergonomie. Les commandes paraissent accessibles à portée de main, avec un juste milieu entre tactile et réglage physique.

Le volant, lui aussi, montre des signes d'évolution. Là encore, le dessin s'inscrit dans une sorte de mode, particulièrement chez les véhicules électriques : un cercle, et un imposant bandeau horizontal.