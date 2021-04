Salon de Shanghai 2021 : Honda présente un concept de SUV électrique

Le salon de Shanghai est un des rares salons automobiles majeurs de l'année. Les constructeurs asiatiques mais aussi européens en ont profité pour dévoiler un paquet de nouveautés électriques. Y compris chez Honda qui reste encore timide en la matière avec la seule "E". La marque japonaise dévoile en effet le concept E:Prototype : vous l'aurez deviné, un nouveau et énième SUV à batteries.

Comme pour le Mazda CX-30, le E:Prototype est un engin spécifiquement pensé pour la Chine, où la commercialisation de modèles à moteur thermique est devenue un casse-tête pour bon nombre de grands constructeurs, en particulier dans les mégalopoles où les pouvoirs publics font la chasse à tout ce qui n'est pas électrique.

Malheureusement, on sent aussi la hâte des marques nippones à dégainer des modèles électriques sans parler d'une quelconque fiche technique. Ce E:Prototype n'est pour l'instant qu'un exercice de style qui ne dit rien sur sa composition et ses organes. Honda, qui a signé un partenariat avec General Motors pour partager les coûts de l'électromobilité, devra, comme d'autres, rapidement augmenter le nombre de véhicules électriques à son catalogue en Chine à court terme.