Des Playstation 5 dans les futures voitures électriques Honda !

L’alliance stratégique entre le géant du divertissement, Sony, et le constructeur japonais Honda devrait se concrétiser dès 2025 avec la sortie sur le marché de véhicules 100 % électriques « à haute valeur ajoutée ».

Des véhicules qui seront fabriqués par Honda, et dont toute la plateforme de services et de contenus de divertissement sera conçue par Sony. Pour cela, Sony entend frapper fort d’entrée de jeu et concevoir toute la partie divertissement des véhicules à partir de la plateforme Playstation 5.

Vrais concentrés de technologies, les véhicules développés par la joint-venture Sony Honda Mobility profiteront ainsi d’une plateforme au potentiel inégalé et jusque-là inédit dans une voiture.

Si Tesla a fait de l’infodivertissement l’une de ses arguments de vente majeurs, Sony et Honda comptent bien faire encore mieux que le géant américain en proposant à l’acheteur de leur voiture électrique un service bien plus complet de contenus, de services et de technologies de divertissement.

L’intégration native de la Playstation 5 et la conception de la plateforme d’infodivertissement des véhicules autour de la console Sony annonce la couleur quant aux ambitions du partenariat entre Honda et Sony, qui met le divertissement des clients au centre de son projet, comme le confirme Yasuhide Mizuno, le président du conseil d’administration de Sony Honda Mobility : « Pour pouvoir profiter de l’espace dans la voiture, il faut que ce soit un espace où l’on n’a pas besoin de conduire. »

Voilà qui a le mérite d’être clair.