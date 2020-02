Des téléphones à clapet façon supercar

À la recherche d'un téléphone basique au design amusant pour un enfant ou un adolescent fan des sportives italiennes Ferrari ou Lamborghini ? Le vendeur Newmind propose sur la plateforme en ligne Amazon d'étonnants appareils au look particulièrement spectaculaire.

Les téléphones en question sont disponibles via de nombreuses couleurs et des formes variées. Produits bas de gamme oblige, les spécificités techniques ne sont pas exceptionnelles. La plupart des appareils disposent d'un écran de moins de 2 pouces, d'un affichage 260 000 couleurs, d'un système d'exploitation propriétaire, d'un appareil photo de 0,3 méga pixel, d'un emplacement pour une carte micro SD allant jusqu'à 8 gigas, d'un port double-sim et d'une batterie de 800 mAh.

Notez que toute l'énergie de la marque de ces téléphones a été dépensée dans leur design. Cela explique leur connectivité réduite à du Bluetooth et une compatibilité avec le réseau 2G. Comprenez par là qu'il ne sera pas possible de lire des vidéos sur des réseaux sociaux ni de se connecter au Wi-Fi.