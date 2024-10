Deux Bugatti Chiron se percutent et emportent un camion

Triste événement lors du Bugatti Morocco Grand Tour. Ce rallye touristique devient célèbre après un crash particulièrement onéreux. L'accident visible via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le voyageur d'un car implique deux véhicules hors de prix.

Les séquences débutent avec une longue ligne droite sur une route nationale. Plusieurs Bugatti surgissent sur la voie de gauche et interpellent immédiatement les autres automobilistes étonnés de voir un tel convoi. Quelques secondes plus tard, catastrophe : deux Chiron (une Super Sport et une Pur Sport) se touchent et envoient dans le décor un camion.

L'accident de l'année

Trois véhicules sont désormais bien endommagés. Le camion affiche les stigmates de ses tonneaux tandis que des morceaux de Bugatti jonchent le sol. Les usagers de la route sont médusés. Ils viennent d'assister à un crash hors du commun.

Deux autos à plus de 3 millions d'euros

Pour rappel, la Bugatti Chiron Super Sport se vend en 2021 contre 3,2 millions d'euros hors taxes. Il s'agit d'une auto limitée à 30 exemplaires capable d'atteindre les 440 km/h. Concernant la Pur Sport, son moteur de 1500 chevaux, sa boîte courte, ses réglages châssis revus et son poids allégé de 50 kilos font d'elle une Chiron pensée pour l'agilité. Sa vitesse de pointe culmine tout de même à 350 km/h.