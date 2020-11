Diego Maradona, de la Renault Fuego à la Ferrari F40

Diego Maradona était érigé au statut de demi-dieu dans son pays d'origine, l'Argentine, où il séjournait encore aujourd'hui, dernier jour de son existence tumultueuse, ponctuée d'un but marqué de la main "inoubliable", d'exploits sportifs, mais aussi d'une vie privée compliquée et une hygiène de vie pas des plus recommandables.

"Mara" a tout vécu, tout vaincu, tout connu, et... tout conduit, ou presque. De ses débuts en Fiat 128 Europa, acquise au début des années 80, tout juste avant de rejoindre le club de Barcelone. Une voiture qu'il vendra deux ans plus tard mais qu'il retrouvera en 2008 en Argentine, du côté de Buenos Aires. Il faut également rappeler que l'Argentin avait acquis une Porsche 924 d'occasion à cette période. Toujours au début des années 80, ses fans lui offrirent carrément une Mercedes 500 SLC à moteur V8, achetée... au concessionnaire Juan Manuel Fangio. Cela ne s'invente pas. La liste se rallonge avec un passage chez Ford sur une Sierra XR4, qui fut en grande partie utilisée par son père.

Evidemment, les revenus ont vite grimpé pour Diego Maradona, et la taille du garage a augmenté en conséquence. La période la plus faste fut celle de Naples. Le garage de Maradona sur sa période italienne aurait pu faire pâlir d'envie n'importe quel passionné automobile.

Maradona commença à s'intéresser aux Ferrari, mais attention : il fallait qu'elles soient noires ! Pas la couleur la plus demandée pour des autos du cheval cabré, mais qu'importe. Une exception a ainsi été faite par Ferrari avec une auto noire en sortie d'usine (une Testarossa). En revanche, Ferrari refusa de produire une F40 noire pour Maradona, qui dut se contenter d'un exemplaire rouge. Mais à la livraison, l'homme fut surpris de ne trouver aucun élément de confort : climatisation, stéréo, rien... furieux, Maradona aurait affirmé "mettez-vous la au ***".

Maradona l'éclectique

Par la suite, Maradona enchaîna les clubs, aussi bien en tant que joueur sur sa fin de carrière qu'entraîneur, du Moyen-Orient à la Biélorussie. En Argentine, il avait acheté une Renault Fuego GTA Max neuve. Il lui arrivait de sortir en Porsche, comme en Mitsubishi Montero.

L'homme a accumulé des engins aussi fous et décalés que son caractère : Ferrari F355 d'abord (deux exemplaires achetés en Italie au milieu des années 90), puis Mini Cooper S de première génération, BMW i8, Rolls-Royce Ghost et enfin BMW M4 plus récemment.

Vous n'imaginez pas Maradona aussi "instable" dans ses goûts et ses achats ? Alors, pour vous convaincre définitivement, sachez qu'il avait également été surpris au volant d'un... camion Scania 360.