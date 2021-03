Dieselgate : Volkswagen va demander des dommages et intérêts à son ancien patron

Si la justice et des associations de consommateurs se sont déjà retournées contre le groupe Volkswagen dans le cadre de l'affaire du dieselgate, le géant allemand, lui, entend désormais se retourner contre ses ex dirigeants en place au moment du scandale. Le conseil de surveillance de Volkswagen AG a confirmé par communiqué qu'il allait demander des dommages et intérêts à Martin Winterkorn, l'ancien PDG du groupe Volkswagen, et Rupert Stadler, ex dirigeant d'Audi, qui avait été incarcéré et remplacé par Bram Schot à la tête du constructeur aux anneaux.

Selon les avocats du groupe Volkswagen, qui ont réalisé près de six ans d'enquête, Martin Winterkorn "n'a pas non plus veillé à ce que les questions posées par les autorités américaines dans ce contexte reçoivent une réponse honnête, complète et rapide".

L'intéressé, qui conteste, espère conclure un accord avec Volkswagen afin d'éviter un procès qui pourra coûter cher aux deux anciens hommes clés du scandale dieselgate, qui a principalement touché les marques VW et Audi.