Distinguerez-vous la Hyundai i10 restylée ?

Cela fait un peu plus de trois ans que la Hyundai i10 est commercialisée. En toute logique, la puce de moins de 3,70 m de long, passe par la case restylage. Cependant, les différences sont très subtiles. À l’avant, la signature lumineuse abandonne les points lumineux cerclés de chrome pour des facettes de forme ovale. Elles sont toujours disposées aux extrémités de la large bouche du bouclier, dont la grille change de maillage. Quant à la déclinaison N Line, au look plus sportif, sa face avant n’évolue pas.

Néanmoins, elles profitent toutes d’un graphisme des feux arrière revu. La signature lumineuse à LED est inédite et l’ensemble est plus en accord avec les plis du hayon. La marque coréenne indique que deux nouvelles teintes seront proposées : une première est un gris léger (Lumen Grey), la seconde se distingue par des reflets bleus et violets (Meta Blue) pouvant être associée à un toit noir.

L’habitacle profite aussi d’un nouvel éclairage bleu aux places avant, d’un pack Violet qui intègre une sellerie façon tartan de teinte violette bien sûr. Une couleur reprise au niveau des surpiqûres ou encore sur les ouïes de ventilation. Afin de mieux agrémenter le quotidien, elle intègre un ordinateur de bord LCD de 4,2 pouces et de nouvelles prises USB. L’écran tactile de 8 pouces et les fonctions AppleCarPlay sans fil et Android Auto sont toujours disponibles.

Livraisons au second semestre

Enfin, elle évolue également au chapitre sécurité avec un système de freinage d’urgence qui détecte désormais les cyclistes, et la fonction e-Call repose sur le réseau 4G.

Pour le moment, Hyundai ne donne pas d’informations sur les motorisations. Cependant, les blocs 1.0 de 67 ch, 1.2 de 84 ch et 1.0 T-GDi de 100 ch devraient être reconduits. La production de cette i10 restylée débutera en avril 2023, dans l’usine d'Izmit en Turquie, pour des livraisons en Europe prévues au deuxième semestre.