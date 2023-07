Dossier : Skoda, cap sur l’électrique

La marque Skoda est considérée comme la marque d’accès au groupe Volkswagen. Puisant allégrement dans la banque d’organes du groupe Volkswagen, elle dispose d’une gamme complète de véhicules allant de la citadine Skoda Fabia au grand SUV familial Kodiaq en passant par la berline compacte Skoda Scala et le SUV électrique Enyaq. C’est désormais l’électrique le nouveau cheval de bataille de la marque tchèque. Elle a présenté il y a quelques semaines les ébauches de quatre nouveaux modèles électriques sous la forme de maquettes pleines.

À l’été 2022, Skoda avait déjà fait part de ses intentions de se tourner vers l’électrique. Le constructeur indiquant qu’à la fin de cette décennie il tablait sur 50 à 70 % de ventes annuelles de véhicules « zéro émission ». Il en profitait d’ailleurs pour présenter un concept-car Skoda Vision 7S, un SUV familial sept places électrique, basé sur l’architecture « MEB » du groupe Volkswagen. Ce modèle qui arrivera en production en 2026, donne également des indications sur la nouvelle identité stylistique de la marque.

Le Skoda Vision 7S affiche ainsi le logo remanié de la marque, des projecteurs et des feux arrière en forme de « T » qui annoncent la nouvelle signature lumineuse des modèles du constructeur de Mladá Boleslav. Parmi les autres tendances annoncées par ce prototype, il y a le nouveau langage esthétique que Skoda nomme « Modern Solid ». Ce nouveau langage se compose d’une partie inférieure massive, d’éléments sculptés au niveau supérieur, de montants de pare-brise très inclinés, d’une utilisation plus importante de matériaux recyclés comme les pneus pour les protections plastiques (celles des arches de roues par exemple). D’autres matériaux recyclés sont également présents dans l’habitacle qui affiche un style épuré et une tablette verticale d’infodivertissement. Bonne nouvelle, Skoda, pour une meilleure ergonomie, devrait conserver quelques commandes physiques comme pour la climatisation.

Sur le capot du Vision 7S, le nom Skoda est désormais écrit en toutes lettres et un creux longitudinal dans le capot indique que l’on est en présence d’un véhicule électrique, les véhicules thermiques auront pour leur part droit à un renflement sur le capot. Enfin sur les véhicules électriques, un élément noir surnommé « Tech Dech » remplace la calandre et cache les caméras et capteurs des aides à la conduite.

Mais si l’investissement électrique est conséquent, Skoda compte encore beaucoup sur les véhicules thermiques pour poursuivre ses bonnes ventes en Europe. C’est pourquoi, on attend pour l’an prochain l’arrivée des nouvelles générations des berline et break Superb et du SUV Kodiaq avec des blocs thermiques essence et Diesel mais aussi de l’hybride simple et de l’hybride rechargeable. Avant la fin de l’année également, les restylages des Skoda Kamiq et Scala, tandis que l’Octavia attendra 2024 pour faire de même.