Drive in - La Peugeot du Schpountz

Deux ans après César, un an après Regain, Marcel Pagnol tourne Le Schpountz en 1938. À côté de Fernandel, dans le rôle d’un acteur raté, on retrouve Orane Demazis et Fernand Charpin. On y voit aussi la voiture personnelle de Marcel Pagnol. Une pièce unique et étrange.

L’auteur et réalisateur avait en effet commandé un modèle très spécial au carrossier Marcel Pourtout : un cabriolet transformable élaboré sur un châssis Peugeot 601. Il lui a été livré en août 1935 et il participa à plusieurs concours d’élégance, l’actrice Josette Day, compagne de Marcel Pagnol, étant réquisitionnée pour présenter la voiture.

La 601 est un modèle rare dans l’histoire de Peugeot. Elle a été intégrée au sommet de la gamme en mai 1934. Sa principale caractéristique réside dans son moteur six cylindres en ligne, un groupe de 2,1 litres qui ne brille pas par sa modernité avec ses soupapes latérales et sa puissance modeste de 60 ch. Il ne sera diffusé que 4 000 exemplaires de la 601 entre 1934 et 1935.

Dans le catalogue foisonnant, on trouve un cabriolet transformable qui est sous-traité par le carrossier Pourtout. Cet atelier travaille avec un collaborateur étonnant, Georges Paulin, prothésiste dentaire, qui se consacre à la carrosserie à partir de 1931. Talentueux dessinateur, auteur de plusieurs chefs-d’œuvre, il est aussi l’inventeur du système de toit rétractable qui allait être commercialisé par Peugeot.

Le brevet est appliqué à des carrosseries spéciales comme cette 601 livrée à Marcel Pagnol et malheureusement habillée d’une caisse à ailes « ponton » qui manque singulièrement de finesse !`