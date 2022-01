DS 3 Crossback : nouvelle série limitée Toits de Paris

Bastille, Opéra, Rivoli, Louvre… Pour les appellations de ses finitions et séries spéciales, DS fait le tour de Paris. Cette fois, la marque reste dans la capitale mais prend de la hauteur : la nouvelle série limitée de la DS3 Crossback se nomme… Toits de Paris.

La firme rend ainsi hommage à un élément architectural incontournable de la carte-postale parisienne. Comme elle l'écrit dans un communiqué, "à une vingtaine de mètres au-dessus des rues, les immeubles forment un océan de toits de zinc gris d’où émergent les plus beaux monuments de la capitale". Ces toits ont inspiré des peintres, des photographes ou encore des cinéastes.

Mais revenons au niveau de la rue pour en savoir davantage sur cette DS3 Crossback. La série spéciale reçoit une inédite couleur de toit, qui fait écho à ceux de la ville : Gris Carat. Elle peut être associée à cinq couleurs de carrosserie, plutôt neutres : Blanc Perle Nacré, Blanc Banquise, Noir Perla Nera, Gris Artense et Cristal Pearl. La grille de calandre reçoit des pointes chromées. Un badge inédit a été créé, dessinant l'horizon parisien avec des monuments emblématiques.

À bord, on trouve l'ambiance Bastille, avec ici avec une finition tri-matière sur les sièges : des tissus "Perruzzi" et "Nemesis Gris Silicium", avec des surpiqûres grises, sont associés à une toile DS Noir Basalte. La planche de bord et les panneaux de portes sont habillés d’une Toile DS Écaille Noir Basalte. Des sièges en cuir sont également proposés en option.

L'équipement est généreux, avec en série l’aide au stationnement arrière, la climatisation automatique, le freinage d’urgence automatique ou encore la reconnaissance des panneaux de vitesse.

