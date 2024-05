DS fait référence à Antoine de Saint Exupéry dans une nouvelle série spéciale

La marque DS cultive au maximum son appartenance française. Que ce soit dans le choix des appellations des finitions (Edition France, Bastille, Opera…) ou celles des séries spéciales à l’image d’Ines de la Fressange Paris, il est impossible de douter de l’origine de la marque à l’étranger.

Désormais, Ds fait appel à Antoine de Saint Exupéry qui a disparu il y a 80 ans. L’homme qui a connu plusieurs vies prête son nom pour une nouvelle série spéciale disponible sur les DS 3, DS 4 et DS 7 toutes motorisations confondues.

Malgré une vie pour le moins complète de Mr de Saint Exupéry, il ne faut pas s’attendre à une série spéciale haute en couleur. Les modèles ainsi griffés par cette collection reçoivent une teinte nacrée spécifique « Vol de nuit », ainsi qu’un badge au niveau des portes avant et des centres de roues également « Vol de nuit ».

À l’intérieur, le cuir brodé s’invite un peu partout et notamment sur la planche de bord en « évoquant la traîné d’un avion » selon DS. Chaque modèle reçoit une plaque sur laquelle est écrit Antoine de Saint Exupéry, mais les seuils de porte sont spécifiques. Ainsi, ceux de la Ds 3 font référence au conte le plus connu, Le Petit Prince, avec la citation : « Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont les guides ». La DS 4 fait référence à l’œuvre Courrier Sud et la DS 7 à Citadelle.

Cette nouvelle série n’est pas la plus chère de la gamme, mais les tarifs restent élevés :

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Prix DS 3 Antoine de Saint Exupéry :

DS 3 Pure-Tech 130 EAT8 : 39 200 €

DS 3 Hybride : 40 700 €

DS 3 BlueHDi 130 EAT8 : 40 800 €

DS E-Tense : 47 800 €

Prix DS 4 Antoine de Saint Exupéry :

DS 4 PureTech 130 EAT8 : 45 850 €

DS 4 BlueHDi 130 EAT8 : 46 800 €

DS 4 Hybride : 47 350 €

DS 4 E-Tense : 53 800 €

Prix DS 7 Antoine de Saint Exupéry :