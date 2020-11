DS9: pourquoi ça peut marcher (ou pas)

Si la Citroën DS3 a été lancée en 2009, la marque DS elle-même n’est apparue qu’en 2015. Au fil des 5 années qui se sont écoulées depuis, le label premium du groupe PSA a connu des difficultés (renouvellement de gamme chaotique, situation en Chine…) mais a aussi et surtout su progresser régulièrement dans un segment ô combien concurrentiel.

Ses deux SUV, les DS7 Crossback et DS3 Crossback, apparaissent en effet des alternatives crédibles aux références allemandes du secteur. D’un point de vue commercial, cela se traduit par des résultats encourageants.

Déployée sur un réseau de 164 points de vente (dont 120 DS Stores), DS est en France la quatrième marque du marché premium, avec une part de marché de 10,2% sur les dix premiers mois de l’année (+1% par rapport à la même période en 2019). Elle aura ainsi écoulé un peu moins de 17 748 unités sur la période. Cette valeur est environ deux fois inférieure au triumvirat allemand (34 368 unités pour BMW, 34 860 pour Audi, 39 973 pour Mercedes), qui propose une gamme plus large. Mais elle est aussi supérieure à celle de Volvo (12 459 ex.), constructeur qui bénéficie pourtant de courants porteurs ces dernières années.

Cette croissance repose notamment sur des motorisations hybrides rechargeables (31% des ventes DS) et électriques (22%) qui permettent à la marque d’afficher un bilan flatteur en termes d’émissions de CO2 : avec une moyenne de 78g/km, DS présente le meilleur bilan carbone du segment premium (hors Tesla bien sûr).

C’est dans ce contexte porteur que la marque prépare le lancement de sa grande berline, la DS9 dont Caradisiac vous a dévoilé les tarifs dès mardi (gamme à partir de 47 700 €). Longue de 4,93 m., cette grande berline boxe dans la même catégorie que les BMW Série 5 et Mercedes Classe E. Des modèles qui, même si la mode est aux SUV, se sont tout de même écoulés à respectivement 378 000 et 418 000 exemplaires à travers le monde l’an dernier (à quoi s’ajoutent 262 000 Audi A6/A7): le gâteau est gros, et DS espère bien en grapiller autre chose que des miettes.

Avec son empattement de 2,90 m, la DS9 offre un bel espace aux jambes des passagers arrière. Les représentants de la marque insistent énormément sur les efforts déployés en termes de choix des matériaux, d’assemblages et de qualité perçue. Une voiture avec laquelle « DS va rentrer dans la cour des grands », selon les termes de Sébastien Vandelle, qui dirige la marque pour la France. « On va le faire avec nos armes, avec le savoir-faire français. C’est un lancement capital pour nous, on n’avait jamais atteint ce niveau de raffinement et de confort. »

En parallèle, la marque s’attache à soigner les relations clientèle via le bouquet de services Only you: « la clé, et ce qui a parfois fait défaut au haut de gamme français jusqu’ici, c’est d’avoir de la rigueur et de savoir où on veut aller », commente un représentant de la marque.

Certes, les grandes berlines haut de gammes françaises n’ont jusqu’ici jamais convaincu au-delà des frontières de leur pays d’origine. Mais après tout, aucune forteresse n’est imprenable, ainsi que l’illustre Tesla, marque récente, avec des modèles au haut contenu technologique mais dont la qualité de présentation et de finition n’est pas le point fort. Malgré ce qui pourait être considéré comme une "tare" dans le secteur premium, ces voitures aux tarifs élevés connaissent le succès partout où elles sont proposées.

Pourquoi n’y aurait-il pas aussi une place pour une berline affichée à des tarifs concurrentiels pour le segment et qui, tout en soignant particulièrement sa présentation et la partie servicielle, propose un contenu technologique intéressant avec ses moteurs hybrides dont la puissance grimpe jusqu’à 360 ch ?