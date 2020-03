Audi-BMW-Mercedes: qui est le patron 2020?

Si l’on se fie aux chiffres bruts, les choses sont claires : avec précisément 2,38 millions de véhicules écoulés, Mercedes a assis l’an dernier sa position de leader mondial des ventes premium, devant un BMW à 2,19 millions.

Il convient toutefois de préciser que Mercedes inclut un peu plus de 100 000 Smart dans ses statistiques, ce que ne fait pas BMW avec la Mini. De fait, si l’on additionne les ventes de ces deux derniers, on franchit la barre des 2,53 millions de voitures vendues dans le monde en 2019, ce qui permet au constructeur de Munich de reprendre l’ascendant.

Si BMW remonte, Audi poursuit sa chute en repassant nettement sous la barre des 2 millions de voitures vendues (1,85 million, contre 2,08 l’an dernier) malgré les progressions affichées par sa gamme de SUV : avec plus de 305 000 unités, le Q5 est en effet le modèle le plus prisé de la marque.

C’est dans ce contexte que Caradisiac organise sa traditionnelle confrontation des « Großen Drei » qui, qu’on le veuille ou non, restent la référence en matière de qualité et d’innovation, sans qu’il soit dans notre intention de déprécier les efforts déployés en ces domaines par les constructeurs japonais ou par un Volvo dont les progrès sont salués par une hausse constante des ventes chaque année.

De la citadine aux SUV en passant par les familiales et les routières, découvrez maintenant qui affiche les meilleures performances, et dans quel contexte.

Citadines

Classement Ventes totales 2019 1. Mini (3 et 5 portes) 177 000 2. Smart For2/For4 107 000 3. Audi A1 81 000

Les années passent, et la gamme Mini conserve le leadership dans la catégorie des citadines chic malgré des ventes qui fléchissent de 3,5% en 2019. Et encore ne prenons-nous en compte que les versions 3 et 5 portes, car si l’on ajoutait les autres modèles, on dépasserait le cap des 347 000 unités écoulées (dont 98 500 Countryman !).

Smart passe de 130 000 à 107 000 unités, et le fait que la marque s’oriente vers 100% de motorisations électriques laisse augurer d’une nouvelle baisse dans les mois qui viennent. De quoi laisser Audi espérer gagner une place au prochain classement. Mais pour le moment, c’est bien son A1 Sportback qui traîne la patte avec 81 000 unités immatriculées. Peut-être celle-ci souffre-t-elle de la concurrence interne du Q2, qui flambe avec 132 000 modèles livrés l'an dernier.

Compactes

Classement Ventes totales 2019 1. Mercedes Classe A/Classe B 527 000 2. BMW Série 1/2 289 000 3. Audi A3 261 000

Les patronnes incontestées du segment sont les Classe A (dont CLA) et B, qui dépassent le cap des 500 000 exemplaires vendus, en hausse de…29% par rapport l’an dernier! Ces modèles ont clairement trouvé leur public et constituent de formidables relais de croissance pour un Mercedes qui recule partout ailleurs ou presque.

Les BMW Série 1 et 2, en fin de cycle, se seront vendus près de deux fois moins bien l’an dernier (-12% pour la 1) et devraient repartir nettement à la hausse en 2020. Constat identique pour la gamme compact Audi, même si la crise du Covid-19 retarde de fait le lancement de la nouvelle A3.

Familiales

Classement Ventes totales 2019 1. Mercedes Classe C 440 000 2. BMW Série 3/4 433 000 3. Audi A4/A5 423 000

Caramba, encore raté ! Malgré le renouvellement de sa Série 3, BMW ne sera pas parvenu à chiper à la Classe C la première place du podium. Si la Série 3 reste la BMW la plus vendue à travers la planète (16,8% des ventes de la marque, soit 0,6% de mieux que la série 5), la Série 4 aura dégringolé de 31%, hypothéquant toute chance pour la marque de prendre la tête du segment.

L’Audi A4, arrivée à mi-carrière, voit ses ventes baisser en berline mais progresser en break. On note que les résultats des trois constructeurs baissent dans cette catégorie-clé, qui pâtit de l’appétence des automobilistes pour les SUV.

Routières

Classement Ventes totales 2019 1. Mercedes Classe E 418 000 2. BMW Série 5/6 378 000 3. Audi A6/A7 262 000

Les routières sont les modèles qui symbolisent depuis toujours le meilleur terrain d’expression pour les marques allemandes. Mais comme pour les familiales, les ventes des trois marques baissent. Ses 4% de fléchissement n’empêchent pas la Mercedes Classe E de garder le titre de patronne, devant une BMW Série 5 qui baisse elle de 7,5%. Chez Audi, et comme sur l’A4, la berline A6 perd du terrain tandis que le break progresse.

Limousines

Classement Ventes totales 2019 1. Mercedes Classe S 75 000 2. BMW Série 7 50 000 3. Audi A8 22 000

Quelles que soient les qualités et la sophistication des BMW série 7 et Audi A8, elles se voient réduites à jouer le rôle de faire-valoir auprès d’une Mercedes Classe S qui reste la favorite des grands de ce monde.

En schématisant, il se vend ainsi trois Classe S pour deux Série 7 et une A8. Cette dernière est toutefois la seule à voir ses ventes progresser, avec 10% de mieux enregistré en 2019 quand les concurrentes baissaient d’autant. Comme quoi c’est possible…

SUV (toutes catégories)

Classement Ventes totales 2019 1. BMW 964 000 2. Mercedes 790 000 3. Audi 708 000

Mercedes se refuse à fournir le détail catégorie par catégorie de ses ventes de SUV (en baisse de 5% l’an dernier, ce qui est ennuyeux tant cette catégorie est prisée à travers la planète), aussi nous voyons-nous contraints d’additionner les ventes de tout le monde de façon à établir notre classement. Ce qui nous permet de constater une très forte domination de BMW, dont les X2, X3 (317 000 ex., en hausse de 58% par rapport à 2018) et X4 ont fortement progressé.

Audi ferme là encore la marche, bien que ce segment demeure son principal moteur de croissance. Le Q5 est le best-seller de sa gamme avec 305 000 exemplaires vendus l’an dernier, et on note le beau dynamisme des Q2 (132 000 ex.) et Q3 (177 000 ex.). Et même si l’on ajoutait les ventes de l’e-tron (26 000 ex.), ce ne serait pas suffisant hélas pour accéder à la deuxième marche du podium.

Et le gagnant est…

…Mercedes, avec 4 victoires sur 6 possibles



Une victoire acquise grâce à l’insolente santé des Classe A et B, qui compense des ventes en baisse dans toutes les autres catégories, et notamment celle des SUV dont on connaît l’importance stratégique. Attention pour 2020, donc.

BMW reste le plus gros vendeur de la bande, et peut notamment être déçu de voir ses Série 3 et 4 dominées par la Classe C. Il est en tout cas le leader en matière de ventes de SUV, avec une gamme qui compte pas moins de 7 modèles (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, sans oublier le très prisé Mini Countryman : sacrée brochette !).

Audi ferme la marche, avec des ventes dont le volume global baisse très fortement. L’arrivée de la nouvelle A3 et l’élargissement de son offre de SUV devrait toutefois lui redonner un peu d’air dans les mois qui viennent, dans les limites qu'imposera bien sûr la crise sanitaire qui frappe la planète actuellement.