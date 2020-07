E-sport : faites-vous repérer par Ferrari et intégrez le programme de course officiel

Ferrari se diversifie, et pas qu'un peu ! Le constructeur italien, qui oeuvre déjà en compétition et sur la route, vous donne désormais rendez-vous sur vos écrans pour montrer vos talents de pilote dans le championnat "Ferrari Hublot Esport Series". Le but ? Devenir le vainqueur au général et intégrer la team officielle d'Esport Ferrari, mais aussi recevoir des conseils du pilote de F1 Charles Leclerc, qui supervise l'équipe virtuelle. La seule contrainte est d'avoir 18 ans minimum et d'être résident européen. Pour le reste, il faudra laisser parler le talent et mater la concurrence d'ici l'automne !

La première étape est programmée pour le 7 août : ce sera la date d'ouverture des inscriptions, qui sont gratuites. Le championnat se déroulera sur le jeu Assetto Corsa à bord d'une Ferrari 488 Challenge Evo spécialement conçue pour cet évènement. Une première série "AM" livrera une série de vainqueurs qui passeront ensuite à l'étape suivante : la PRO Series, où s'affrontent des pilotes virtuels de haut rang. 24 compétiteurs livreront bataille en octobre prochain, et une nouvelle sélection sera opérée avec les 12 pilotes les plus rapides qui se retrouveront en novembre pour trois nouvelles courses.

A l'issue de ces dernières, Ferrari aura son vainqueur au général, qui pourra officiellement intégrer la team virtuelle du cheval cabré, qui comprend déjà deux pilotes : David Tonizza et Enzo Bonito.

Un pilote officiel Ferrari en Esport aura-t-il une chance de se retrouver dans une vraie Ferrari de course un jour ? Ferrari répond poliment que chaque discipline est spécifique, et doit le rester. Comprendre par là qu'il n'y aura pas de passerelle, à l'inverse d'une GT Academy organisée par Nissan qui permet à un amateur de passer du virtuel au réel au sein d'une équipe Nissan.

Les pilotes dans le monde "réel" sont-ils nécessairement bons derrière un écran ? Charles Leclerc, pilote officiel Ferrari en F1, a clairement affirmé que ça n'était pas forcément le cas, et que les meilleurs "simracers" sont en fait bien meilleurs qu'un vrai pilote de F1 derrière un volant et un écran.