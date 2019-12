Véhicules neufs : l'éthanol atteint 1 % de part de marché en France

En réponse à

tu as entièrement raison, si les constructeurs ne se précipitent sur l'éthanol, c'est parce que la France est la seule à proposer une législation favorable. quant à ceux qui imaginent notre pays transformé en champ de betteraves..

l'éthanol est produit depuis très longtemps, pour les alcools ménagers, la vodka...

de plus, dans la betterave, rien ne se perd, la pulpe sert à l'alimentation du bétail, une partie est transformé en sucre, une autre partie en éthanol donc et les sous produits servent à fertiliser les sols. par ailleurs, on peut y incorporer des résidus de céréales non comestibles ou non conforme à la consommation humaine, même chose avec le maïs.

la culture de la betterave est très peu consommatrice d'eau, pas besoin d'irrigation, rustique..

je signale au passage que la filière sucrière en France vis des moments difficiles suite à la fin des quotas de production, avec des baisses de surfaces cultivées. ces dernières semaines, une sucrerie a fermé en Limagne avec une certaine d'emploi direct et indirect supprimés et ce n'est pas la seule.

pour terminer, petit rappel historique, la première vraie voiture de série ne fonctionnait uniquement qu'à l'éthanol, parce qu'il était plus facile de trouver de l'alcool que de l'essence. cette voiture était la Ford T...

après, je peux comprendre que certains préfèrent financer les"grandes démocraties" du Golfe en ne jurant que par les carburants fossiles !!! je ne parle même pas des problématiques de santé publique en particulier dans les grandes villes, il n'y a qu'à en parler avec des médecins spécialistes.

il n'y a aucune solution miracle, d'ou la nécessité de réfléchir et de miser sur la recherche et de combattre toute forme de radicalité et de débilité profonde.

PS: l'Union Européenne a voté la fin des moteurs thermiques pour 2040, en précisant bien à carburant fossiles !