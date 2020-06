E85 : testez gratuitement la conversion de votre auto

En réponse à

Au contraire, d'un point de vu marketing c'est génial.

90% des gens qui ne veulent pas passer à l'éthanol, ne le font pas pour de mauvaise raison.

Donc en faisant l'installation gratuitement si ça ne convient pas ils ne prendront aucun risque.

Quand un plein passe de 90 euros à 40 euros... il y a très très peu de gens qui feront machine arrière.

Si vous me dites : mais les gens on déjà fait le calcul s'ils ne veulent pas y passer, ils n'y passeront pas... c'est totalement faux... si les gens faisaient des calculs ça se sauraient... pour preuve quand on voit le nombre de LLD où les gens sont persuader d'y gagner financièrement... on voit le niveau...

En tout cas à titre personnel, je ne pourrais plus revenir en arrière. L'économie ce chiffre milliers d'euros par an (même en comptant la surconsommation, etc...).