Echanges de mécaniques entre SUV Nissan et Mitsubishi ?

En réponse à

Alliance de 20 ans et toujours aussi peu de synergie. Ça commence à venir mais pour moi ils n'en ont vraiment pas tiré les bénéfices. Ça fait 10 ans qu'ils devraient avoir toutes leurs gammes sur des plateformes communes. Quand on voit le peu de temps qu'il a fallu à PSA pour annuler la Corsa GM et la refaire sur sa propre plateforme (et donc en tirer tous les bénéfices)