Eddie Jordan, personnage incontournable de la Formule 1, est mort

La carrière d’Eddie Jordan ressemble à celle de beaucoup d’autres patrons d’écurie. Après avoir débuté en tant que pilote et échoué à devenir l’un des meilleurs du monde malgré de belles qualités démontrées sur des monoplaces jusqu’à la Formule 2 dans sa jeunesse, cet Irlandais avait fondé à la fin des années 70 sa propre écurie en F3 et en Formule 3000 une décennie plus tard.

Il s’est lancé dans le grand bain de la Formule 1 en tant que directeur d’écurie dès la saison 1991 avec les pilotes Bertrand Gachot et Andrea de Cesaris au volant des deux monoplaces Jordan Grand Prix cette année-là. Cette même saison 1991, c’est Jordan Grand Prix qui a fait débuter en course un certain Michael Schumacher pour remplacer Bertrand Gachot, envoyé en prison au Royaume-Uni dans une sombre histoire d’altercation routière avec un taxi anglais.

Auteur de jolis coups d’éclat en course sans jamais avoir pu concourir pour les titres de champion, l’écurie Jordan a réussi à remporter quatre victoires avec Damon Hill, Giancarlo Fisichella et Heinz-Harald Frentzen.

Devenue Midland puis Spyker, puis Force India, puis…

En grande difficulté à partir de 2005, l’écurie Jordan Grand Prix est devenue Midland en 2006…avant d’être renommée Spyker F1 Team en 2007 puis de se transformer en « Force India » dès 2008 après son rachat par le milliardaire indien Vijay Mallya. Elle deviendra ensuite Racing Point dès 2019 (après son rachat par le milliardaire canadien Lawrence Stroll) et enfin Aston Martin F1 Team en 2021, formant désormais l’écurie de course du constructeur anglais (appartenant aussi à Lawrence Stroll).

Un personnage des paddocks

Libéré de ses fonctions de patron d’écurie depuis 2006, Eddie Jordan restait un personnage incontournable dans les paddocks de la Formule 1. Comme beaucoup d’autres anciens pilotes, il est devenu consultant pour la télé (Au Royaume-Uni). Il a également participé à l’émission anglaise Top Gear après le départ de Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond.

Il vient de s’éteindre au Cap à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer foudroyant, lui qu’on croisait encore l’année dernière sur les Grand Prix avec un large sourire. Le monde de la Formule 1 lui rendra hommage ce week-end au Grand Prix de Chine.