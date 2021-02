Edition finale pour les Lotus Elise et Exige

En réponse à

Demain le renouveau Lotus ça sera un SUV de ultra light de 2T.

Ajneda trépigne d'impatience.

Il parait même que ce SUV sera équipé de la conduite autonome de niveau 12, comme ça, la plaisir de conduite sera officiellement remplacé chez Lotus par le plaisir de se faire conduire.

On retrouvera également la fameuse option Quinoa, permettant d'afficher sur la tablette de 55 pouces, tous les magasins vendant du Quinoa à proximité pour ne jamais être pris de court.

Lotus parle également de finitions esthétiques optionnelles comme un sticker "I love Greta" ou "Je sauve la planète, et toi ?" qui recouvrira le hayon de coffre.

On pourra également souscrire à l'option à la demande : "Aide moi à rouler éco", qui permettra d'avoir un système audio qui vous guidera pour économiser un maximum d'énergie lors de vos déplacements en analysant vos trajets et en vous incitant à lever le pied et à maximiser le freinage régénératif au mieux. Cette option sera incitative avec un système "compétitif" et plus vous gagnez de points éco (en performant lors de votre éco conduite), plus vous montez dans l'éco classement car Lotus n'oublie pas l'aspect compétition dans ces voitures évidemment !

Light is right ! Lotus n'oublie pas ses origines. La marque prévoit une option à la demande permettant de surveiller le poids, l'IMC, et le taux de masse grasse de son conducteur et des passagers car l'économie de poids du véhicule en marche peut également se faire au travers d'un conducteur et de passagers plus "light". Si vous progressez dans vos objectifs nutritifs, vous gagnerez des points "Light is right" qui seront comptabilisés également dans l'éco-classement de Lotus !