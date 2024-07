Elon Musk soutient Trump mais reporte la présentation du robotaxi Tesla

Elon Musk a récemment donné rendez-vous à tout le monde le 8 août 2024 pour la présentation officielle du fameux robotaxi de Tesla, ce véhicule à conduite autonome (coiffé au poteau par celui de Rimac) qui devait rassurer les investisseurs.

Il faudra finalement attendre un peu plus longtemps que ça. Le patron de Tesla a confié qu’il avait décidé de donner plus de temps à ses équipes pour qu’ils réalisent « un important changement au niveau de l’avant de la voiture ». On ignore pour le moment si ce retard par rapport à la date de présentation initiale sera de quelques jours ou de quelques mois, mais il a fait chuter l’action de Tesla de 8% (avant qu’elle ne remonte un peu les jours suivants).

Elon Musk soutiendra Trump financièrement

Dans le même temps, Elon Musk a annoncé qu’il soutiendra Donald Trump dans sa course à la présidentielle américaine contre Joe Biden. Il lui versera 45 millions de dollars chaque mois pour l’aider dans sa campagne.

Cette manœuvre peut paraître surprenante sachant que Donald Trump est justement connu pour ses positions anti-voitures électriques, mais Elon Musk espère sans doute que ce soutien lui permettra de bénéficier d’avantages futurs par rapport à ses concurrents (notamment chinois).