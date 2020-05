Elon Musk va-t-il être le patron auto le mieux payé au monde ?

Les récentes performances de Tesla vont permettre à Elon Musk, son fondateur et directeur général, de réclamer une première partie des stock-options qui lui sont accordées en cas de franchissement de "cap" pour Tesla. Et le premier cap a été franchi, avec une valorisation boursière de plus de 100 milliards de dollars et un chiffre d'affaires annuel dépassant les 20 milliards de dollars. Les deux conditions étant désormais réunies, Elon Musk peut réclamer 1,69 million d'actions à une valeur de 350,02 dollars.

Si Elon Musk revend immédiatement ses actions (au tarif de 805 dollars), il empochera alors une plus value de 775 millions de dollars ! Le gendarme américain de la bourse, la SEC, a d'ores et déjà donné son accord pour qu'Elon Musk réclame ses titres. Il faut tout de même rappeler qu'Elon Musk ne se verse aucun salaire pour son poste de directeur général de Tesla. Ses revenus en stock-options compensent toutefois largement cela...

Même si la décision est actuellement contestée par un des actionnaires, Elon Musk semble bien parti pour faire un sacré coup financier, avec un constructeur qui, pourtant, peine à réaliser des bénéfices, plus de quinze ans après sa création. Les derniers mois ont été positifs pour Tesla, mais il faudra tout de même perdurer sur le long terme, et surtout, faire désormais face à une concurrence de plus en plus importante.