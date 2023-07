Emmanuel Macron veut son Grand Prix de France de Formule 1

Le Grand Prix de France de Formule 1 a disparu du calendrier du championnat depuis l’année dernière, faute d’un soutien local et national nécessaire pour le garder au Circuit Paul Ricard comme c’était le cas depuis son retour en 2018. Depuis son arrêt, les dirigeants du tracé varois font tout leur possible pour le faire revenir. Et c’est maintenant le Président de la République en personne qui le souhaite, comme le rapportent les journalistes de Nice-Matin.

Il aurait confié cette tâche du retour du Grand Prix de France de Formule 1 à l’homme politique et maire de Nice Christian Estrosi ainsi qu’au président de la Fédération Française de Sport Automobile Nicolas Deschaux. Les deux hommes ont pour mission de trouver un terrain d’entente avec le propriétaire de la Formule 1 Liberty Media et il s’agirait là d’un projet jugé important par le Président de la République : « c’est un enjeu d’attractivité pour notre pays et de rayonnement de notre industrie automobile mais aussi d’innovation dans la décarbonation de ce secteur », a ainsi déclaré Emmanuel Macron d’après Nice Matin.

Pas forcément le Paul Ricard

Le but sera-t-il d’organiser le retour du Grand Prix de France au Paul Ricard ? Pas forcément puisque toujours d’après les journalistes de Nice Matin, c’est plutôt une course en ville qui tient la corde. Par exemple, dans les rues de Nice comme l’avait évoqué le patron de Liberty Media l’année dernière ? Il faut rappeler que ces Grand Prix en ville sont redevenus à la mode en Formule 1 depuis la course de Miami, celle de Baku ou encore celle qui doit se tenir à Las Vegas dès cette saison 2023.

Pour ce qui est de l’argument de la décarbonation, on ne parle évidemment que de mesures symboliques au niveau des motorisations des Formule 1, avec un groupe motopropulseur qui doit s’électrifier davantage à partir de la saison 2026. Car l’idée même d’organiser un gros évènement international (avec ou sans voitures) n’a naturellement rien de compatible avec l’idée de réduire les émissions de CO2.