En attendant la présentation officielle, voici un aperçu du prochain Audi Q5

Restylage de l’Audi A3, mise à jour du SQ8, présentation des nouvelles A6 e-tron et A5, la marque aux anneaux est en plein renouveau. Elle s’apprête à présenter lundi 2 septembre un modèle important au sein de sa gamme : le troisième opus du SUV Q5.

Nous l’avions surpris en début d’année en plein essai hivernal en Scandinavie. Son lourd camouflage ne masquait pas ses proportions, mais les détails restaient encore secrets.

La marque nous concède aujourd'hui un élément, les optiques avant. Sans trop de surprise, elles sont fines et effilées à l’image de la dernière A5. En revanche, elles ne sont pas scindées en deux parties comme pour l’A6 e-tron.

Ce modèle est un pilier de la marque, son patron Gernot Döllner précise qu’il « représente la réussite d’Audi depuis plus de 15 ans ». Pas question donc de révolutionner le modèle, il conserve la même plateforme MLB avec un gabarit proche (environ 4,70 m de longueur) et des motorisations thermiques, même si l’électrification est au programme.

Micro-hybridation et hybride rechargeable

On devrait retrouver sous son capot les moteurs 1.5 Evo 2 de 150 ch, les 2.0 de 150 et 195 ch associés à une micro-hybridation de 48V. L’hybride rechargeable sera bien sûr de la partie avec des puissances de 204 et 272 ch. Une batterie d’une capacité de 25,7 kWh devrait assurer une autonomie proche des 100 km. Il s’agit dorénavant d’une donnée minimale à atteindre puisque le Mercedes GLC peut parcourir jusqu’à 122 km et le prochain BMW X3 devrait afficher une valeur proche.

Avec les A6 e-tron et A5, ce nouveau Q5 marque un nouvel élan pour la marque, qui s’était quelque peu mise en veille ces derniers temps. Audi n’annonce pas moins de vingt nouveaux modèles en 2024 et 2025, dont plus de dix électriques.