Scoop – Audi Q5 : le dernier des thermiques ?

En attendant le tout électrique chez Audi, on rénove les modèles thermiques. Dernièrement, les Audi Q8 et SQ8 se sont fait une petite beauté en bénéficiant d’un restylage et la marque d’Ingolstadt travaille aussi sur le nouvel Audi Q5 qui va changer de génération. Les essais se poursuivent en Scandinavie pour ce modèle qui devrait être présenté dans quelques mois pour un lancement commercial qui devrait avoir lieu à la fin de cette année.

Le style du nouvel Audi Q5 va être profondément modifié avec une nouvelle calandre qui se dévoile sur le prototype photographié. Il y aura également de projecteurs affinés avec une signature lumineuse revisitée, des lignes plus tendues moins arrondies. L’ensemble devrait faire plus massif, plus costaud. Dans l’habitacle, le constructeur va opérer également des changements et tout le mobilier sera spécifique avec un écran central plus grand avec des touches haptiques (vibrations au toucher de l’écran) et une connectivité avancée. Le conducteur aura droit à un large écran pour l’instrumentation et le passager ne devrait pas être oublié puisqu’un large écran en face de lui et incrusté dans la planche de bord pourrait faire son apparition.

Sous le capot de cette troisième génération de l’Audi Q5, on devrait trouver une large offre de motorisations thermiques. Les blocs essence et diesels seront électrifiés, il y aura en essence le nouveau 1.5 Evo 2 de 150 ch, tandis que l’on trouvera du côté des diesels un 2 litres de 150 ch et un autre de 195 ch, tous ces moteurs bénéficieront d’une micro-hybridation 48 V. Des hybrides rechargeables de 204 et 272 ch devraient compléter l’offre avec une autonomie qui pourrait dépasser les 100 km grâce à l’arrivée de 25,7 kWh. Pour les versions sportives dont la SQ5, elle fera également appel à l’électricité pour afficher 360 ch et rejeter le moins possible de CO2.