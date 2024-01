En attendant la voiture autonome, les téléconducteurs se développent

La voiture totalement autonome pour tous est aujourd’hui davantage un fantasme qu’une réalité. Si le niveau 3 est actuellement autorisé dans certains pays, la route pour développer massivement le niveau 5 est encore longue. En attendant, une autre technologie se développe, celle des téléconducteurs.

Le principe est assez simple, il s’agit de conduire une voiture sans être à son bord. Le conducteur se trouve à plusieurs centaines de kilomètres, confortablement installés dans un bureau devant plusieurs écrans. Les téléconducteurs sont spécialement formés et conduisent via un volant, des pédales et des écrans. Toutes les commandes de la voiture sont reproduites, tout comme le bruit du trafic routier et notamment les sirènes d’urgence (pompier, police…). Cela s’apparente à un jeu vidéo, seulement la voiture qu'ils conduisent est bien réelle.

Cette technologie n’est pas nouvelle, mais se développe. Ainsi, la société estonienne Elmo a reçu en novembre 2023 l’accord du ministère des transports lituanien pour débuter la téléconduite sur la voie publique. Une autre société nommée Vay, située à Berlin, a également testé sa technologie à Hambourg en février 2023 et a reçu en début d’année l’approbation de faire rouler ses autos à distance aux alentours de l’université de Las Vegas aux États-Unis.

Une nouvelle forme de taxi ?

Quel est alors l’intérêt si un conducteur est toujours nécessaire ? Le but est de développer les services de location et d’autopartage. Dans ce cadre, la voiture est directement livrée au locataire, sur le lieu de son choix, au travail ou à domicile par exemple. Il n’a ainsi plus besoin de se rendre dans une agence physique avec les problématiques de transport que cela suppose.

Après avoir commandé son auto via une application, le téléconducteur entre en action pour emmener le véhicule à destination, directement à l’adresse choisie par le locataire. Ensuite, ce dernier en prend le volant de façon classique. À la fin de la location, le téléconducteur reprend la main, ou plutôt le volant depuis son bureau, pour y déposer l'auto à une gare, un point de location ou jusqu’au prochain utilisateur.

Pour le moment, ces voitures roulent de façon expérimentale et dans un périmètre défini. Seulement, elles pourraient à terme remplacer en partie les chauffeurs de taxi et de VTC. La société Vay a d’ailleurs récemment embauché une directrice juridique qui a travaillé pendant sept ans chez Uber…