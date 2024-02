En attendant les prix, voici les équipements de la Suzuki Swift

La petite Swift jouit d’une notoriété certaine en France. Elle s’adjuge même entre 40 et 45 % des immatriculations. Pour continuer sur cette lancée, elle peut compter sur son moteur trois cylindres 1.2 de 82 ch associé à une hybridation légère de 12V. Un ensemble qui devrait maintenir son appétit face aux 920 kg de l’engin dans sa définition la plus simple. À noter que la transmission intégrale Allgrip est de la partie, un choix unique dans le segment.

Côté équipements, toutes les Swift bénéficient du système multimédia commandable via un écran de neuf pouces, regroupant la navigation et notamment la connexion sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Pour la première fois, une application est dédiée à la Swift. Il est ainsi possible depuis son smartphone de localiser son auto, consulter son historique et différentes notifications concernant la sécurité, l’entretien ou encore la maintenance.

Afin de répondre aux dernières exigences en matière de sécurité, cette Suzuki profite du freinage d’urgence actif (détection des piétons, cyclistes et motos), l’aide au maintien dans la voie ou encore la surveillance de l’attention du conducteur.

Au chapitre équipements, la petite est fournie dès l’entrée de gamme avec la caméra de recul, les feux de route automatiques, ou encore l’ouverture et le démarrage sans clé. Sur le papier, elle s’avère compétitive même s’il manque un détail de taille, celui des prix. Réponse dans quelques semaines avant sa commercialisation prévue au printemps prochain.

Principaux équipements de série

Swift Avantage : régulateur de vitesse adaptatif, alertes de changement de trajectoire et de franchissement de ligne, capteurs de stationnement arrière, allumage automatique des phares, gestion automatique des feux de croisement/feux de route, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement avec détecteurs d’angles morts, caméra de recul, dispositif d’ouverture et de démarrage sans clé, air conditionné manuel avec affichage digital, lève-vitres électriques avant et arrière, prise accessoire 12V, prises USB et AUX, système multimédia avec écran tactile HD 9 pouces, connexion sans fil Apple CarPlay® et Android AutoTM, système de navigation, reconnaissance vocale…

Swift Privilège : idem Avantage + régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (CVT), jantes en alliage léger 16 pouces, vitres arrière surteintées, sièges avant chauffants, prises avant supplémentaires type-A 2.4 Ah et type-C 3.0 Ah, volant 3 branches gainé cuir…

Swift Pack : idem Privilège + jantes en alliage léger 16 pouces polies, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant, air conditionné à régulation automatique, réglage de la hauteur des ceintures de sécurité aux places avant, palettes au volant (CVT), ornement de la planche de bord, du levier de vitesses et des contre-portes en gris foncé satiné…