En Australie, comme en France, le Suzuki Jimny très recherché en occasion

Les prix en neuf du Suzuki Jimny s'échelonnent de 17 000 à 21 000 €, hors malus. Aujourd'hui, la quasi totalité des Jimny à vendre en occasion sont au delà des 20 000 €, certains approchants même les 30 000 € ! Qu'ils soient particuliers ou professionnels, les vendeurs espèrent prendre une belle marge sur la vente de ce petit 4x4, et il faut dire que le contexte les aide fortement. En Australie, aussi, le site Carsales décrit une situation où l'on retrouve des Jimny à près de 40 000 dollars australiens, alors que le prix catalogue est à 25 000 dollars.

La raison est simple : les délais de livraison du Jimny ont toujours été très importants. Certains clients français nous ont notamment rapporté avoir dû attendre près d'un an pour prendre possession du Jimny. Ajoutez à cela les excellentes capacités du japonais en tout-terrain, sa légendaire fiabilité, et un design néo-rétro qui fait mouche, et l'on comprend vite le succès de l'auto, y compris en seconde main.

Suzuki n'améliore pas non plus la situation : la marque a décidé de retirer temporairement le Jimny des commandes pour cause de malus. Le 4x4 reviendra dans quelques mois sous une forme spéciale pour éviter cette fiscalité castratrice. Mais en attendant, les prix ne risquent pas de baisser...