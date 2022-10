En direct du Mondial : peut-on faire de bonnes affaires sur les voitures neuves?

Le marché de l'automobile est actuellement traversé par des vents contraires, avec d'un côté des constructeurs dont les carnets de commandes sont pleins, et de l'autre des clients qui doivent composer avec des délais de livraison à rallonge en raison notamment de la crise des semi-conducteurs.

On comprend donc que les marques automobiles n'aient guère besoin d'effectuer de trop importantes remises en concession. Dans ces conditions, est-il pertinent de se rendre au Mondial de l'automobile pour réaliser de bonnes affaires?

Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur les stands de plusieurs constructeurs pour jauger des pratiques en vigueur.

Chez Peugeot, qui met déjà en avant des "conditions salon" sur son site Internet, un vendeur nous a expliqué que s'appliquait une remise de 5% sur la nouvelle 408, star incontestée du salon.

Idem pour la e-208, exposée sur le stand de ka marque au lion, pour laquelle s'ajoute une remise supplémentaire de 1 000 € quand on finance la voiture par l'intermédiaire d'une LOA. "On vend une trentaine de voitures par jour", confie un vendeur.

Renault, qui est le constructeur jouant le mieux la carte du salon "à l'ancienne", avec un stand et une armée de vendeurs, propose lui aussi des remises sur ses voitures.

"Sur le salon, on négocie plus rapidement qu'en concession", résume un vendeur. "Sur le Captur E-Tech, on arrivera rapidement à 8-10% contre 5% en concession. L'autre avantage, c'est qu'on garantit des livraisons plus rapides parce que les modèles vendus au salon bénéficient d'une priorité." Dans un contexte de délais à rallonge, l'argument peut faire mouche.

En revanche, les constructeurs asiatiques qui tiennent la vedette cette année au Mondial, ne proposent rien d'intéressant en matières de ristournes, et à cela une bonne raison: aucune voiture n'est réellement disponible. "C'est trop tôt, on ne connaît même pas encore les valeurs résiduelles des modèles, donc on ne va pas commencer à parler remises. Le but du salon est de se faire connaître et de montrer que nos voitures sont une réalité. En clair, on arrive!" Mais en attendant, pas de remises à espérer !