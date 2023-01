En direct du Salon de Bruxelles 2023 - le stand Dacia

Dans un marché automobile en baisse, Dacia affiche une santé de fer puisque la marque se place sur la troisième marche du podium avec des ventes en augmentation d’environ 5 %. La Sandero est la force motrice de la marque. Pour la septième année consécutive, elle est la voiture la plus vendue à particulier. Elle devient ainsi la deuxième meilleure vente en France derrière la Peugeot 208 et se devant la Clio. Ses bonnes prestations sur route, sa qualité de présentation surprenante et son offre variée de motorisations s’ajoutent à des tarifs imbattables.

Le Duster prochainement remplacé apporte aussi sa pierre à l’édifice avec un très gros niveau de polyvalence. On pense au diesel, au GPL et aux 4 roues motrices. Malgré des prix revues à la hausse, la Spring reste la voiture électrique la moins chère du marché mais aussi la plus vendue en France. Avec un prix de départ à 20 800 €. Soit 15 800 € bonus déduit. Vous disposez alors de 45 ch et d’une autonomie de 230 km. Quant au Jogger, il débute bien sa carrière notamment grâce au GPL. L’hybride présenté au Salon de Bruxelles, devrait contribuer à cette belle lancée.

Le constructeur ne s’en cache plus, maintenant qu’il est bien implanté, il compte bien faire davantage la promotion des versions les plus huppées (les plus vendues) affichant très souvent un rapport prix/équipement plus attractif qu’un modèle équivalent d’une autre marque, à l’image de la Sandero vendue à hauteur de 75% en finition haute Septway. C’est la raison de la présence du concept Manifesto. Ce buggy donne la direction que prendra Dacia sur ses prochaines productions. A savoir un design et des prestation "outdoor".