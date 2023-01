L’évènement du stand Mazda au salon de Bruxelles 2023, c’est bien évidemment la présence du MX-30 R-EV. Lancé en 2020, le SUV électrique mesurant 4,39 mètres de long n’a jamais vraiment réussi à s’imposer sur le marché dans sa version à zéro émission.

dailymotion En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le stand Mazda (vidéo)

La faute probablement à des batteries d’une capacité réduite de 35,5 kWh, n’autorisant qu’une autonomie maximale de 200 kilomètres d’après le cycle d’homologation WLTP. Voilà pourquoi l’arrivée de cette version R-EV était très attendue pour élargir la clientèle du modèle.

Le MX-30 R-EV possède en effet un moteur électrique de 170 chevaux, connecté à des batteries d’une capacité de 17,8 kWh. L’autonomie maximale n’est que de 85 kilomètres en utilisation électrique, mais il y a désormais un petit moteur thermique sous le capot avant et un réservoir de 50 litres d’essence pour lui permettre d’aller beaucoup plus loin. Et pas n’importe quel moteur : un bloc rotatif, comme au bon vieux temps de la Mazda RX-8 !

Le CX-60 et la MX-5

A côté du MX-30, il y a bien évidemment la version 100% électrique du SUV japonais. Mais le stand Mazda comprend aussi le CX-60, ce SUV familial hybride rechargeable lancé à l’assaut des modèles premium allemands depuis quelques mois. Pour les fans de sportives savoureuses, enfin, Mazda expose toujours un exemplaire de son roadster MX-5. Il est placé sur le stand à côté d’une très belle Cosmo Sport 110S.

La Mazda MX-5 et la jolie Cosmo 110S.