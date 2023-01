En direct du Salon de Bruxelles 2023 - Le stand Polestar (vidéo)

Jusqu’à peu, Polestar était une marque interdite de cité en France, la faute à l’action en justice de Citroën qui trouvait son logo trop ressemblant aux célèbres chevrons du constructeur français. Mais maintenant que l’affaire est définitivement terminée entre les deux constructeurs, Polestar va enfin pouvoir investir le marché français.

Enfin, pas tout de suite : la division sportivo-électrique de Volvo doit encore organiser sa stratégie chez nous et les Polestar ne devraient pas arriver en France avant la fin de l’année 2023 ou le début de l’année prochaine.

Une chose est sûre : la gamme de Polestar a de quoi intéresser. Depuis 2020, la marque commercialise sur certains marchés la berline 2, une familiale de 4,60 mètres de long taillée pour concurrencer la Tesla Model 3, forte de 408 chevaux et une autonomie pouvant dépasser les 500 kilomètres selon la version.

Le stand de Polestar au salon de Bruxelles 2023 comprend surtout le 3, ce fameux nouveau SUV électrique au design élancé. Cousin du Volvo EX90 et reprenant ses éléments techniques, il affiche un style bien moins conventionnel que celui de ce dernier avec un profil sportif étendu sur 4,9 mètres de long. Il pourrait faire un malheur dans la catégorie des SUV électriques de luxe et Polestar prévoit de nombreuses autres nouveautés dans la gamme, afin de se constituer un catalogue de 5 ou 6 modèles d’ici la fin de la décennie.

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100ème anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex-« petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ?Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

Billetterie : Autosalon | Askoto