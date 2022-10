En marge du Mondial de Paris 2022 - Mercedes Vision AMG Concept : préfiguration des sportives électriques à l'Étoile

L'électricité. Tout le monde y viendra, par la force des choses. Mercedes électrise déjà sa gamme à marche forcée. Et sa division sportive, Mercedes-AMG, commence aussi à basculer. Après ses modèles E-Performance, hybrides rechargeables, elle veut elle aussi électrifier totalement ses modèles à l'horizon 2030, et proposera dès 2025, a priori, un premier modèle 100 % électrique.

Le concept que vous avez sous les yeux, justement préfigure, en matière de style comme de technique, les futures sportives électriques siglées AMG.

Et ce "Vision AMG", puisque tel est son nom, est assez impressionnant en matière de style. Si aucun chiffre n'est communiqué, on se rend bien compte que la longueur, comme l'empattement, sont géant, avec des porte-à-faux comparativement réduits.

La proue reprend la calandre assez typique Mercedes-AMG, avec ses lamelles verticales. Elle est dite "Panamericana". Mais elle opte pour des optiques très originales. Elles sont en forme de d'étoile à trois branches. Mais oui ! C'est bien sûr le logo Mercedes, sans le rond, fait projecteur. Les deux étant reliés, comme sur toutes les Mercedes électriques, par un bandeau lumineux.

Sur les flancs, on découvre d'énormes jantes de 22 pouces, dont on pourrait penser de loin que les flancs sont peints en blanc. En réalité il s'agit d'enjoliveurs, qui recouvrent les roues, probablement pour améliorer l'aérodynamisme. Ils pourront d'ailleurs s'ouvrir en lamelles, pour provoquer un effet turbine. Et étonnamment, les portières semblent entièrement peintes et "pleines". Ce n'est pas réellement le cas (on peut voir à travers depuis l'intérieur), mais ça en donne l'impression, et renforce l'aspect monolithique de la carrosserie.

La poupe fuyante arbore un aileron rétractable, qui présente sur sa face cachée une surface lumineuse qui peut s'animer, mais aussi de curieux feux, qui singent des sorties d'échappement. On passe à l'électrique chez AMG, mais on semble regretter un peu le thermique, du moins, ne pas l'oublier.

Peu de détails techniques

Techniquement, on en sait très très peu sur ce concept. Et donc sur ce qui pourra se retrouver sur le modèle de série. On sait seulement que le moteur électrique sera d'un genre nouveau, dit à "flux axial", développé par Yasa, une filiale à 100 % de Mercedes. Et que sa conception, même si très compacte et légère, en fera un moteur plus puissant que les moteurs électriques classiques. La batterie haute tension sera aussi entièrement développée en interne. Et la plateforme sera la "AMG.EA", dédiée aux modèles électrique estampillée AMG, tandis que les modèles Mercedes reposent sur la "MB.EA".

L'instant Caradisiac : frustrant

Découvrir ce concept enfermé dans une boîte, sans pouvoir s'en approcher, de plus près s'entend, en en pouvant seulement tourner autour, c'est un peu frustrant. Et au passage, c'est beaucoup moins évident pour prendre des photos ou faire de la vidéo. Parce que merci les reflets. Le concept était de mettre en vitrine une oeuvre d'art. Mais c'est peu compatible avec un travail journalistique...