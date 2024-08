En voiture avec Joe Mannix

Un générique suffisait, tout en split screen, une révolution à l’époque. Sur ces images dispersées aux quatre coins de l'écran (cathodique), venait se plaquer une musique impossible à oublier : celle de Lalo Schifrin. C’était un signal pour les gosses de l’époque, scotchés devant la Une est à vous, sur la première chaîne française, et qui pouvaient enfin retrouver leur héros hebdo : Mannix.

C’est l’impeccable Mike Connors qui, durant huit saisons et 194 épisodes étalés entre 1967 et 1975, a interprété Joe Mannix, détective flingueur et défenseur des gentils. Et si le lundi matin, des centaines de milliers de petits Mannix s’emparaient des cours de récré, seuls ceux qui possédaient un Colt Detective spécial comme leur héros, mais en plastique, avaient droit de citer.

Une première saison sans succès

Sauf que jamais ils ne pouvaient, comme Joe, sauter de leur cabriolet sans ouvrir la porte, pour défendre la veuve et l’orphelin. Et des cabriolets, Mannix en a usé beaucoup pendant les huit ans de la série. Des réalistes comme des autos maquillées comme des camions volés. À commencer par la première : une Oldsmobile Toronado de 1967.

Las. Les téléspectateurs américains n’ont pas envie d’un inspecteur gadget à LA. Ils veulent un type comme eux ? Enfin un type qui soit tout de même plus courageux et bagarreur qu'eux. Les producteurs vont leur offrir dès la deuxième saison un Mannix ressuscité. Il ne travaille plus pour une agence très spéciale, mais devient détective privé indépendant et, pour l'occasion, il change de monture.

C’est dans une Dodge Dart GTS décapotable de 1968 qu’il va sauver le monde. Le succès arrive et Mike Connors sera nominé quatre fois aux Emmy Awards et six fois au Golden Globes. Il devient, dans ces années 70 débutantes, l’acteur de télé le mieux au monde.

Le succès aidant, les constructeurs automobiles s’intéressent à la série et souhaitent y glisser leurs modèles. Chrysler y parviendra avec une Plymouth Barracuda évidemment cabriolet. Dodge, évincé, reviendra lui aussi à la charge avec une Challenger hardtop de 74.

Huit saisons et puis s'en vont

La série quant à elle continuera son bonhomme de succès pendant huit ans. Par la suite, Mike Connors enchaînera avec d’autres productions télé, sans retrouver l’aura de Joe Mannix. Mais il aura marqué une génération de gamins qui aujourd’hui encore, en entendant la musique du générique rêvent de sauter d’un cabriolet portes fermées.