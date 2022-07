Enfin des bornes de recharge rapides dans Paris !

C’est l’un des grands paradoxes de la mobilité électrique : elle est idéale en ville, mais c’est aussi là qu’elle se montre la plus difficile à appliquer du fait du manque d’infrastructures de recharge.

Combien de fois l’auteur de ces lignes a-t-il entendu des parisiens vivant en immeuble souligner à raison les difficultés à alimenter une voiture électrique à domicile, ce qui justifie qu’ils conservent pour de nombreuses années encore leur véhicule thermique ?

Argument imparable en effet, alors même que 90% de la recharge s’opère chez soi ou au travail. Pour autant, les choses devront évoluer dans les années à venir, avec une recharge en copropriété appelée à se développer.

Au printemps dernier, la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) et d’autres associations du secteur ont ainsi annoncé leur volonté de multiplier les sessions de formation à destination des syndics, qui ont le pouvoir de faire réellement bouger les choses.

Et çà et là des partenariats se nouent, à l’image de celui liant Ista à Qovoltis, lauréat 2021 du Grand Prix de l’Automobile Club de France Autotech, pour la mise au point de bornes intelligentes et connectées à destination des copropriétaires. Récemment, TotalEnergies et Bornes Solutions se sont aussi associés en vue d’accélérer le déploiement de bornes de recharge électrique en résidence collective. Deux exemples parmi d’autres pour illustrer le fait que les choses évoluent.

4,8 € les 15 mn

En parallèle, il est important que les bornes de recharge publiques se développent dans les grandes cités. A Paris, où les pouvoirs publics visent les 433 stations de recharge à l’horizon 2024, on ne comptait jusqu’ici aucune borne au débit supérieur à 22 kW.

Une lacune corrigée depuis quelques jours, avec l’installation d’un premier « hub » de recharge rapide opéré par TotalEnergies dans le parking Lobau (IVème arrondissement).

Au programme, 7 bornes tri-standards (Combo, CHAdeMO et AC) développant une puissance de 50 kW. Précisons qu’une de ces bornes sera accessible sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sans surprise, la recharge sera onéreuse : compter 4,80 € par tranche de 15 minutes, ou 40 centimes de moins pour les abonnés au réseau Belib’.

Le bonne nouvelle est toutefois que le temps de charge est déduit des frais de stationnement. Deux autres stations de ce type s’annoncent cette année, la première dans le VIIIème (parking Saint-Augustin-Bergson) et la deuxième dans le XVIème au parking porte d’Auteuil.

Sept hubs de charge rapide suplémentaires seront installés dans Paris d’ici 2025. Même si l’on imagine qu’ils feront le bonheur des taxis et VTC, les particuliers y trouveront aussi leur compte.

Des particuliers qui peuvent par ailleurs profiter d'un nombre croissant de bornes semi-rapides dans les parkings, à l’image de celui de la Saemes à la Madeleine.

S’y répartissent en effet quelques 500 bornes de 7 et 22 kW sur les six niveaux, à un tarif - là encore élevé - de 40 centimes par kWh (à titre de comparaison, Tesla facture le kWh entre 45 et 50 centimes sur ses Superchargeurs, qui délivrent une puissance au moins trois fois supérieure). S’ajoutent à cela des droits de stationnements onéreux, de 13,2 € pour trois heures. Pas donné là encore, mais on est à Paris...