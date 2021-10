Entretien et garantie offerts durant 3 ans chez Renault Occasion

Jusqu’au 31 décembre, Renault Occasion propose une offre baptisée 3+3 pour 1 €. Comprenez que, pour 1 € de plus que le prix d’achat affiché, il vous sera offert 3 années de garantie (en réalité deux années, puisque tous les véhicules concernés profitent, ‘’de série’’, d’une garantie OR de 12 mois) et un contrat d’entretien de la même durée. Attention, ce dernier est toutefois uniquement valable dans la limite de 60 000 km.

Les modèles qui profitent de cette offre sont forcément de marque Renault. Même les Dacia en sont exclues. Ils ont moins de 24 mois et affichent moins de 40 000 km au compteur. À l’heure où nous écrivons ces lignes, cela représenterait 13 752 autos. Sauf que, en réalité, seulement 401 d’entre elles sont éligibles à cette promotion, soit moins de 3 % du total ! Heureusement, de la Twingo à l’Espace, toute la gamme est représentée, en essence comme en Diesel, mais pas en électrique. Amateurs de Twingo E-Tech ou Zoé, vous pouvez donc passer votre chemin.

L’avis de Caradisiac : si vous trouvez un véhicule qui correspond à vos envies dans la liste de ceux qui sont éligibles à cette offre, il n’y a aucune raison de ne pas se laisser séduire, d’autant que les prix affichés sur ces autos sont assez attractifs. Renault occasion vous fait alors un cadeau dont la valeur oscille entre 800 € et 1 500 €. En revanche, l’offre est vraiment trop réduite : 401 Renault concernées, cela représente, en moyenne, une voiture par concessionnaire.