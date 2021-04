Est-ce qu'une Dacia atteint 180 km/h ?

Renault a fait une grosse annonce cette semaine : ses prochains modèles seront limités à 180 km/h. La décision concernera aussi Dacia. Mais la filiale roumaine va-t-elle être vraiment impactée par ce plafonnement ?

Si les esprits taquins imaginent le contraire, une large partie de la gamme Renault est capable de dépasser 180 km/h. On peut en revanche plus légitimement s'interroger pour Dacia, dont le positionnement low-cost le pousse à limiter son offre à des moteurs aux puissances modestes.

Ainsi, la nouvelle Sandero ne va pas au-delà de 100 ch, alors qu'une Clio 5 vient de recevoir un TCe de 140 ch. D'ailleurs, une seule configuration de la citadine arrive à atteindre 180 km/h. Il s'agit de la Sandero normale avec le bloc Eco-G GPL/essence de 100 ch. Et il faut rouler au GPL : ce carburant donne 183 km/h, contre 179 km/h pour le sans-plomb ! La version Stepway est à 177 km/h en GPL.

Passer 180 km/h est déjà plus facile avec les véhicules familiaux. Même le vieux Lodgy y arrive avec le diesel Blue dCi 115 ch (185 km/h) et l'essence TCe 130 ch (193 km/h). Sans surprise, le Duster peut dépasser les 180 km/h avec les mêmes blocs (183 km/h en Blue dCi 115 ch et 193 km/h en TCe 130 ch). Le SUV est même capable de franchir les 200 km/h avec son "gros" moteur TCe de 150 ch, à la vitesse de pointe de 202 km/h !

Le plafonnement ne changera pas grand-chose pour les Dacia… et la clientèle ne s'en offusquera guère. Ce n'est clairement pas un critère d'achat. D'ailleurs, certains diront que ce ne l'est pour pas grand monde vu que nos routes sont au mieux limitées à 130 en France.