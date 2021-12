Et la moins fiable des supercars est la... Mercedes-AMG GT

Si pour le commun des mortels, les supercars sont financièrement inaccessibles, ceux qui les achètent pourraient au moins espérer en avoir pour leur argent, et être tranquille un bon moment sans avoir à subir des problèmes de fiabilité. Rien de plus rageant en effet que d'avoir mis des centaines de milliers d'euros sur la table, et de devoir ressortir la carte gold ou Amex pour résoudre des défaillances prématurées, ou devoir se déplacer pour subir des campagnes de rappel à répétition.

Et pourtant. Les supercars sont en réalité des voitures comme les autres. Avec leurs problèmes et leurs rappels, leurs défaillances qui ne passent pas au contrôle technique, aussi.

C'est le résultat étonnant d'une étude menée par U Switch, un site anglais de comparateur de biens et services.

Ils ont défini trois critères pour déterminer si les supercars vendues Outre-Manche étaient fiables ou pas. Des résultats qui peuvent bien sûr sans problème s'appliquer à la France, et au reste du monde.

Ils ont premièrement décidé de relever le taux de passage "du premier coup" au MOT (Ministry of transport), l'équivalent anglais de notre CT (contrôle technique), qui est annuel et à partir de 3 ans d'âge, ensuite de relever le nombre moyen de rappels effectués chaque année sur chaque modèle depuis 1992, et enfin de relever la note moyenne attribuée par un site spécialisé dans l'automobile, qui s'appelle Parkers, et qui publie des critiques de voitures neuves ou de seconde main.

Mercedes-AMG GT, la moins fiable des supercars selon nos amis anglais

Et sur le podium de la "non-fiabilité", on retrouve :

1/ La Mercedes-AMG GT

Avec un score de 3,22 sur 10 seulement, elle est bonne première, donc dernière. Si son taux de passage du premier coup au contrôle technique MOT n'est pas si mauvais (92,8 %), elle coule à cause du nombre de rappels effectués (18), ce qui donne 2,6 rappels par année de commercialisation en moyenne ! Enfin la note critique de Parkers est assez basse, avec 4,1 sur 5.

2/ La Porsche 911

Avec 4,40/10, elle est une étonnante seconde (donc avant dernière en réalité). Cette icône, pourtant considérée comme fiable depuis un certain temps, ne réussit le MOT du premier coup qu'à 87 %, a subi 17 rappels, soit 0,6 par an, et est notée d'un très beau 4,8 par Parkers.

3/La Maserati Granturismo

Elle complète le podium. Son score au MOT est catastrophique, avec seulement 82,2 %, elle a subi 8 rappels (0,7 par an) et sa note Parkers est de 3,4 seulement !

On peut bien sûr trouver des biais à cette étude et à ses critères de notation. Par exemple, une marque qui rappelle beaucoup n'est pas "forcément" une marque non fiable, mais une marque transparente, qui résout les soucis avant qu'ils surviennent, plutôt que de laisser les clients payer pour des défauts connus. Mais de l'autre côté, un véhicule sérieusement conçu ne devrait théoriquement pas être beaucoup rappelé. Par ailleurs, les résultats au contrôle technique dépendent aussi de l'entretien plus ou moins minutieux apporté par les propriétaires, et c'est encore plus vrai pour les supercars... Bref, il y a des biais, mais cela donne une indication tout de même.

Le "flop 25" des supercars

Pour compléter votre information, voici le "top 25" des supercars les moins fiables, ou plutôt le "flop 25" !