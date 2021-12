Et les nationalités étrangères les plus fashées en France sont ...

Sur les 13 millions de contraventions envoyées par les radars automatiques présents sur nos routes françaises en 2020, près de 2 millions concernent des conducteurs immatriculés à l'étranger, soit 14,6 % d'après le dernier bilan de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Sont concernées, celles portant sur les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité ou du casque pour les motards, le franchissement d'un feu rouge, la conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues, la circulation sur une voie interdite ou l'usage d'un téléphone portable.

Sans trop de surprise, ce sont nos voisins les plus proches qui se sont fait attraper le plus souvent. Ainsi, la première place de ce classement peu glorieux revient aux automobilistes belges qui comptabilisent 245 586 PV. Suivent ensuite les Espagnols avec 219 704 infractions et les habitants du Royaume uni avec 210 474 amendes. Au pied du podium, on trouve les conducteurs allemands avec 270 271 PV. À eux quatre, ces quatre pays cumulent plus de la moitié des contraventions.

Bien évidemment les restrictions liées à la situation sanitaire ont eu des conséquences sur le trafic européen et sur le nombre de PV qui a chuté de près de 22 %. Ainsi, certaines nationalités ont été particulièrement touchées par des limitations de circulation ou les différents phénomènes de confinement. C'est le cas de la majeure partie des pays scandinaves où on a constaté une forte diminution du nombre de PV enregistrés par les Finlandais (-60 %) ou des Suédois (-58 %) et il en est de même pour les résidents du Royaume-Uni (- 52 %).

À l’inverse, certains pays de l'Est de l'Europe ayant des réglementations moins strictes ont permis la circulation de leurs concitoyens, ce qui a donc entraîné une augmentation des infractions. Dans cette situation, on trouve les Bulgares, les Roumains ou les Polonais, trois pays qui ont vu le nombre de PV croître de façon très significative durant la même période.