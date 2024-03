Et maintenant, VinFast veut bâtir son propre réseau mondial de charge comme Tesla

VinFast, c’est ce nouveau constructeur automobile vietnamien qui espère devenir une marque électrique incontournable dans le monde. Comme Fisker, Rivian, Lucid ou Nio, elle se heurte pour l’instant à la dure réalité du marché avec des ventes anecdotiques pour son premier modèle le VF8 et des pertes financières qui deviennent abyssales.

Mais le patron de VinFast, l’homme le plus riche du Vietnam, ne perd pas espoir et surenchérit carrément. Alors que sa marque continue à développer d’autres modèles, il vient d’annoncer qu’il allait également mettre en place un réseau de charge rapide mondial. Comme pour ses voitures électriques, le modèle semble être là aussi Tesla qui a réussi à développer le plus gros réseau de charge rapide sur la planète à lui tout seul.

404 millions de dollars d’investissement

Pham Nhat Vuong a annoncé vouloir investir pas moins de 404 millions de dollars dans les deux prochaines années avec un réseau qui portera le nom de « V-Green », société qu’il détient à 90%. Sachant que VinFast a perdu 2,4 milliards de dollars rien qu’en 2023 et qu’elle ne réalise toujours qu’un chiffre d’affaires ridicule à l’heure actuelle, cet investissement risque de ne pas arranger la trésorerie personnelle du milliardaire. Mais peut-être que ce réseau de charge s’avérera plus rentable que la vente des VinFast, qui sait ?