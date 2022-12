Et si pour une fois, on disait du bien de l'automobile ?

C’est l’un de ces faits divers qui arrive tous les jours sur les routes du monde. Ezra Black est un automobiliste américain qui vient de subir un accident de la circulation. Alors qu’il conduisait sa voiture, il a été heurté par un autre véhicule « piloté par un automobiliste en état d’ébriété ». Sur son compte Twitter, il explique que sa montre Apple Watch a immédiatement détecté l’accident (ce que permettent effectivement les systèmes embarqués des nouvelles générations des appareils Apple), appelant automatiquement les secours. « Je vais bien et suis en sécurité, merci Apple », conclut-il.

Mais avant de remercier le géant de l’électronique américain, peut-être faudrait-il comme le suggère sur Twitter « Le Stagiaire de Hoonited » prendre le temps de remercier aussi les progrès constants de la sécurité passive et active des voitures. Si l’on se plaint régulièrement de la masse toujours plus problématique des modèles récents, c’est aussi parce que les contraintes de sécurité imposent aux constructeurs de recourir à des châssis de plus en plus sûrs (que ce soit chez nous en Europe ou aux Etats-Unis). Ici l’accident ne semble pas avoir été trop violent à la vue des images. Mais rien que le déclenchement des airbags rideaux, généralisés sur la plupart des véhicules au cours des dernières années, a pu permettre de protéger les passagers du véhicule.

Un système d’alerte obligatoire dans nos voitures

Rappelons qu’en Europe, la loi oblige les constructeurs automobiles à embarquer un système d’appel d’urgence « eCall » (contactant automatiquement les services d’urgence dès que des décélérations anormables sont détectées à bord de la voiture) dans toutes les nouvelles voitures homologuées après le 1er janvier 2018. Bref, pas besoin de la montre pour sauver les passagers, même si l’initiative d’Apple est elle aussi à saluer.