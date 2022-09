Le nouvel iPhone 14 vous sauvera peut-être la vie en voiture

Comme chaque année à la fin de l'été, Apple vient de dévoiler la toute nouvelle mouture de son fameux iPhone. La dernière évolution du pionnier des « smartphones » modernes, lancé pour la première fois en 2007, coûtera plus cher que jamais avec un premier prix désormais fixé à 1019€ sur le iPhone 14 avec 128 Go de mémoire et une addition pouvant grimper jusqu'à 2129€ pour la version iPhone 14 Pro Max avec 1 To de mémoire.

Ce nouveau iPhone 14 embarque en tout cas une technologie dont l'application pourrait être utile en cas de gros problème en voiture. Grâce à des capteurs internes plus efficaces et précis, le téléphone pourra identifier une situation d'accident de voiture s'il est présent dans le véhicule au moment des faits. Dans ce cas, le téléphone lancera alors une procédure de sécurité en affichant le message visible ci-dessus, dans l'attente d'une réponse rapide de son propriétaire. S'il n'enregistre aucune pression sur son écran dans les 10 secondes suivantes, il contactera automatiquement les secours locaux. Un système qui pourrait s'avérer salvateur surtout s'il est utilisé dans un véhicule ancien : rappelons que depuis quatre ans, la loi oblige les véhicules neufs vendus sur notre marché à être équipés d'un système automatique d'appel d'urgence détectant le déclenchement des airbags à l'intérieur.

Pas besoin de réseau

Autre fonction intéressante, l'iPhone 14 peut envoyer un signal de détresse même s'il se situe dans une zone dépourvue d'une couverture de réseau cellulaire. Pour cela, il utilise une connexion satellite. Le système n'est pour l'instant disponible qu'aux Etats-Unis mais là encore, les applications pourraient être très utiles dans des situations extrêmes.